停等紅燈追撞前車 肇事男喊「沒駕照」加速逃逸

台南市 / 綜合報導

有民眾昨(11)日開車行經台南永康區一處路段停等紅燈時，遭到後方一輛轎車追撞，只是對方當下沒有停車查看，反而直接把車倒退準備落跑，遭撞的車主要他停車，他反喊了一句「我沒駕照」，接著加速逃逸，警方已經鎖定，要肇逃的駕駛人，主動到案說明。

遭撞車主董先生VS.肇事駕駛說：「(先生)你不要動(我沒駕照啦)，那個跟這個沒關係。」撞了車沒下車查看，還說自己沒駕照，遭撞車主董先生VS.肇事駕駛說：「你沒駕照更好，你不要給我跑。」遭撞車主董太太VS.肇事車輛說：「你不要跑喔。」

遭撞車主董先生VS.肇事駕駛說：「你不要跑(我沒駕照啦)你不要跑。」被撞車主要他別跑，他當沒聽到，方向盤一轉油門一踩，直接跑掉了，遭撞車主董先生說：「你跑掉會出事情你相信我。」看到路口監視器，肇事車輛加速落跑，事後被撞車主，在網路平台發文，說要協尋這名肇事男子，請他主動到案說明。

事發在2月11日晚上10點多，就在台南永康區這條中華路上，當時開車的董先生，就像這樣停等紅燈時，遭後方車輛追撞，對方卻肇事逃逸，警方獲報後，以車追人，已經找到這名肇事駕駛，台南永康分局副分局長謝貴琳說：「後方駕駛肇事後逃逸，本分局將通知車主到案說明。」

警方表示，根據道交罰條例，駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡，而未依規定處置者，將處新台幣1000元以上，3000元以下罰鍰，肇事又逃逸，並吊扣駕照一到三個月，警方呼籲，發生交通事故時，應立即報警，切勿心存僥倖，否則將面臨更嚴重的法律後果。

