停等紅燈遇害...騎士姊連2天現場悼念 家屬能有理賠？蔣萬安給3方向

蕭姓騎士停等紅燈時遭張文持刀攻擊不幸身亡，姊姊連續2天至事發現場留言悼念。圖／攝影李智為、翻攝自Threads

北市19日發生隨機殺人案，27歲張文先於捷運台北車站投擲煙霧彈，隨即偽裝路人前往中山站，再次以煙霧彈攻擊並持刀進行無差別攻擊，導致3人不幸身亡、11人輕重傷；其中37歲的蕭姓機車騎士於百貨旁停等紅燈時，遭張文持刀攻擊致死，家屬接連2天到現場留下紙條悼念，不過網友質疑，其非發生於北捷、百貨內，家屬「可能連理賠都拿不到」，對此蔣萬安揭3大理賠撫卹方向。

北捷發生無差別攻擊事件，其中37歲蕭姓騎士停等紅燈時遭張文持刀攻擊，最終於路邊倒地身亡；民眾於事發後前往台北車站、中山站獻花哀悼，其中見蕭姓騎士姐姐接連2天均前往現場留下紙條，痛心「祂的姐姐要多痛」，見其紙條，心碎「姐姐真的用多大勇氣來到案發現場弔念她的親弟」難以平復情緒。

蕭姓騎士停等紅燈遇害...家屬接連2天至現場留紙條悼念

事發後首日，姊姊先是留下藍色紙條，寫道「敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛你，真希望替你擋這一切...」，隔日姐姐又前往現場留下黃色紙條，「黃色代表家人對你的無限思念，社會病態導致你遭受無妄之災，讓我們天人永隔」，無法理解「為什麼在冬至，我們只能在牌位前供奉餐點」，見正值壯室之年的弟弟「躺在那冰冷無反應實在很痛心，無法克制眼淚」；姐姐心碎留下內心話，同時感謝當日施予援手的民眾以及社會大眾的關懷。

停等紅燈遇害 非捷運、百貨發生家屬能有理賠？

然而民眾擔憂，蕭姓騎士不是發生於捷運，也不是百貨，家屬失去至親「可能連理賠都拿不到，還要飽受折磨」；對此，蔣萬安強調，目前包括「犯罪被害者保護協會相關補償、保險理賠及相關撫卹」，社會局將會彙整，同時陸續收到許多捐款，承諾會用於不幸傷亡者。

犯罪被害人保護協會副執行長尤仁傑指出，將會協助3名死亡被害人的遺屬，向台北地檢署提出犯罪被害補償金申請，而依犯罪被害人權益保障法規定，遺屬補償金額為180萬元。

另外，張文相關保險雖有「第三人責任險」，不過若為「犯罪行為」或是故意所為，保險公司無法理賠，因此死者家屬及其他傷者能否向張文索賠，機率甚低。

