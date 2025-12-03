停等紅燈 女騎士捲大貨車底慘死
記者陳金龍／台中報導
台中市烏日區環中路三日上午發生一起機車與大貨車相撞死亡車禍，六十歲陳姓女騎士當場連人帶車被捲到大貨車底下，卡在車底，當場死亡，詳情由警方釐清中。
烏日警分局指出，昨日上午十一時十八分，三十三歲吳男駕駛營業用貨運聯結車，在環中路七段外側車道停等紅燈，陳姓女騎士也在大貨車前方停等紅燈，當綠燈亮起時，雙雙起步右轉五光路，發生碰撞，造成陳女死亡。
警方說，吳男駕駛經實施酒精濃度檢測無飲酒情事，全案依程序調查處理，並依過失致死罪嫌將吳男移請台中地方檢察署偵辦。
