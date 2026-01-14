「停紅燈睡著」警關切 駕駛驚醒拒檢逃吞8罰單共6.5萬

新北市 / 綜合報導

新北市板橋區14日早上8點多，發生一起拒檢肇逃案，黑色小客車駕駛，在路口停等紅燈時不小心睡著，被巡邏員警發現上前關切，沒想到駕駛驚醒後，不但不配合員警攔檢，還當場紅燈右轉逃離現場。逃逸過程中不斷違規，還波及路上其他車輛，被警方開出8張罰單，罰鍰金額高達6萬5千元，連同駕照也一起被吊銷。警方積極調查，以車追人，目前已經通知車主到案說明。

黑色小客車雖然打著方向燈，卻不斷向另一側偏移疑似想要從縫隙超車，下一秒警車就突然從一旁殺出來，停在黑色小客車的正前方，試圖要擋住去路，沒想到駕駛馬上打R檔倒車，趁隙逃離現場，驚險場面直接在路中上演，也嚇壞不少用路人。

大馬路上車來車往，仔細看明明是綠燈，黑色小客車卻停在外側車道，一動也不動，事發就在14日早上8點多，新北市板橋區縣民大道與民生路口，黑車駕駛停紅燈時不小心睡著，被巡邏員警發現上前關切，沒想到他驚醒後拒檢逃逸，過程中還波及其他車輛，被警方開出8張罰單，罰鍰金額高達6萬5千元，還要被吊銷駕照。

記者羅立安說：「縣民大道是板橋非常主要的交通幹道，事發又在上班的通勤時間，嫌犯就是看準車流量大，才會趁隙逃離現場。」縣民大道是板橋重要的交通幹道，事發又在上班通勤尖峰，駕駛疑似看準車流量大，才趁隙逃離現場。

海山分局海山所所長柯順雄說：「本所已通知車主到案說明，以釐清案情，另針對該車拒絕停車接受檢查等違規行為，依違反道路交通管理處罰條例製單告發。」警方以車追人，發現汪姓車主有毒品詐欺前科，目前除了通知他到案說明外，也正積極調閱相關監視器畫面，要趕緊追出這名肇逃駕駛。

