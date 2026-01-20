停紅燈突暴衝！中和自小客連撞8車 騎士遭壓車底
即時中心／温芸萱報導
今（20）日上午7時許新北市中和區發生連環車禍。61歲范姓男子駕駛小客車停等紅燈時，車輛不明原因突然暴衝，造成5輛普通重機、1輛電動自行車及2輛自小客車受損。41歲方姓機車騎士還一度受困車底，經警消合力抬車才救出。警方酒測確認全案無酒駕，初判駕駛操作不當肇事。
今日上午7時許，新北市中和區錦和路發生一起連環車禍。一名61歲范姓男子駕駛自小客車停等紅燈時，車輛因不明原因突然向前暴衝，接連撞上前方停等紅燈的多輛機車及自小客車，造成5輛普通重機、1輛電動自行車及2輛自小客車受損。
范姓男子連撞8車。（圖／民視新聞翻攝）
事故中，41歲方姓機車騎士遭撞後一度受困車底，警方與消防人員合力抬車，順利將其救出。方男意識清楚，疑似胸口肋骨斷裂，緊急送往慈濟醫院治療；其餘受傷騎士多為擦挫傷，分別送往雙和醫院救治。范男及另外2輛自小客車駕駛均未受傷。
警方表示，經酒測確認相關當事人酒測值均為0，排除酒駕情事，初步研判范男疑似操作不當導致事故。案發後警方立即通報消防單位，動員16名警消進行救援、交通管制與現場處理，詳細肇事原因仍待進一步釐清。
41歲方姓機車騎士遭撞後一度受困車底，警方與消防人員合力抬車，順利將其救出。（圖／民視新聞翻攝）
