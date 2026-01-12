停紅燈遭奧迪A7猛撞！ 「Toyota神A」驚險滑行闖路口、駕駛胸口挫傷送醫

【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名53歲陳姓女駕駛將近400萬元的奧迪A7，日前下午行經新莊龍安路與裕民街口時，疏於注意前方路口燈號及車前狀況，竟一頭撞上前方等待紅燈車輛Toyota Corolla Altis，強大撞擊力導致對方車子硬生生滑過路口逾50公尺，而蔣姓男駕駛胸口挫傷送醫，所幸未造成二次車禍，至於詳細的肇因與責任有待警方釐清。

新北市警察局新莊分局表示，於本月8日15時許，勤務中心接獲通報，指稱轄內龍安路與裕民街口發生一起交通事故，警方立即派員前往處理。

廣告 廣告

經查，由53歲陳姓女子駕駛奧迪A7，沿龍安路往福營路方向行駛時，因疏於注意交通號誌，撞擊前方於龍安路停等紅燈的60歲蔣姓男子所駕駛的Toyota Corolla Altis，衝擊力之大，將蔣車整個推撞過了路口，約50公尺後才停下。

事故發生後，挨撞駕駛蔣男胸口挫傷，意識清楚，隨即由救護人員送往醫院治療，而陳女無受傷；兩車駕駛人經酒測，酒測值均為0，排除酒後駕車情事。

新莊分局交通分隊到場實施現場管制，並完成事故現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，後續肇事責任仍由警方依法調查釐清中。

新莊分局呼籲，駕駛人行經交叉路口時，務必注意交通標誌、標線及號誌等相關管制措施，確實遵守交通規則，以維護自身及其他用路人安全，切勿心存僥倖違規行駛，以免釀成事故，害人害己。

神A後保感掉落地面，行李箱整個凹陷。翻攝畫面

肇事奧迪A7市價400萬元左右，車頭有受損，但車主無恙。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜民眾黨跳船潮！參選人齊控「初選細節不透明」 基層怒：還有下一波退黨

獨家專訪｜蕭煌奇才登記結婚圈外女友 招認婚前上酒店、玩交友軟體

2026新北選戰三角督？吳子嘉曝民調：李四川與他五五波

