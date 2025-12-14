停紅燈關方向燈違規 駕駛恐吃3千6罰單 原因曝光

駕駛人開車應依規定使用方向燈，台東縣警察局交通警察隊表示，許多駕駛在等紅燈時會暫時關掉方向燈再起步，但這種行為已違反規定，可依《道路交通安全規則》，開罰1200至3600元罰鍰，強調駕駛應於轉彎前30公尺啟動方向燈，並全程保持使用，即使停等紅燈也不可熄滅，以保障自身及其他用路人的行車安全。

台東縣警察局交通警察隊指出，許多駕駛人知道轉彎前應打方向燈，但認為紅燈等待時間過長，持續閃爍方向燈會浪費電力，會將其關掉，待起步時再重新打燈，但此舉已屬違規，可能誤導其他駕駛判斷，增加事故風險。

警察局交通警察隊表示，依據《道路交通安全規則》，駕駛人應於轉彎前30公尺即啟動方向燈，並全程保持使用，即使停等紅燈期間也不得熄滅，近期就有駕駛因未遵守規定，被後車檢舉並面臨1200至3600元罰鍰。

此外，交通警察隊統計近年易肇事原因，發現「未依規定左轉彎」居首，其次是不依規定讓車，例如轉彎車未讓直行車先行或無號誌路口未停讓，以及闖紅燈情況；第3則為不依規定使用方向燈，包括變換車道或轉彎未打方向燈、打燈過慢等。

警察局交通警察隊提醒，駕駛人應遵守方向燈使用規定，全程保持亮燈，不僅可保障自身及其他用路人安全，也能避免不必要的罰款與事故發生。

