停紅燈驚險一瞬間！外送女騎士「全身抽搐」倒地…路過暖警即刻救援

記者吳泊萱／台中報導

女外送員停紅燈時突全身抽搐，連人帶車摔倒在地，路過暖警立刻上前援助。（圖／翻攝畫面）

台中豐原區街頭出現暖心場景！日前一名羅姓女外送員（38歲）騎車在路口停等紅燈時，突然全身抽搐，連人帶車摔倒在地，正巧當時一名便衣員警停在後方等紅燈，發現羅女摔倒後，立刻上前救援，並協助送醫。幸好羅女經送醫治療後無大礙，員警熱心舉動也讓羅女家屬萬分感激。

12月2日下午1時12分，豐原警分局豐原派出所警員錢劭恩駕駛巡邏車行經中正路、中山路口停等紅燈時，突然看見一名騎乘機車的羅姓女外送員在停等區倒地不起，且身體持續抽搐。錢員立即下車查看，並致電通報119，在線上救護人員的指導下，初步確認女騎士生命跡象穩定。

期間，路過民眾也伸出援手，協助將壓在女騎士身上的機車移至路旁安全處，支援警力到場後，也全程陪在羅女身旁照護，直到救護車抵達後將人送往豐原醫院急診治療。

警方也同步聯絡家屬，羅女姊姊表示，妹妹經治療後已返家休養，今年也曾出現過類似症狀，研判可能與低血糖發作有關，有再次提醒妹妹若身體不適，要避免騎車上路，並對員警的熱心援助深表感謝。

豐原派出所所長黃登貴肯定錢員在第一時間判斷得當、處置迅速，充分展現警察維護民眾安全的使命與專業。他也提醒，民眾如有慢性病史，或曾出現暈厥、癲癇等突發狀況，務必留意自身健康情況，避免獨自騎乘機車，以確保自身與其他用路人安全。

