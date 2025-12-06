停經後出血恐為子宮內膜癌徵兆！及早發現治癒率達9成
子宮內膜癌是女性生殖系統最常見的惡性腫瘤之一，若能及早發現並治療，治癒率可高達90%以上，女性應特別留意四種可能是子宮內膜癌的警訊症狀，尤其停經後婦女、肥胖者及有家族病史者更應提高警覺。
新竹國泰醫院婦產科張瑜芹醫師表示，異常陰道出血是子宮內膜癌最典型且最重要的警訊，超過90%的患者都會出現這項症狀。「對於停經後的婦女來說，任何陰道出血都是異常的，即使只是一點點褐色分泌物也不能輕忽。」她強調，對於仍有月經的女性，若出現經期不規則、經血量突然增加、經期延長超過7天，或兩次月經間有點狀出血，都需要特別注意。
第二個常被忽略的早期徵兆是異常陰道分泌物。張瑜芹解釋，子宮內膜癌患者可能出現水樣、血性、褐色或粉紅色分泌物，甚至帶有惡臭味的分泌物。「這些分泌物可能持續存在或間歇性出現，但只要持續超過2週就需要警覺，」張瑜芹醫師提醒。
到了中晚期，子宮內膜癌患者可能出現骨盆腔疼痛或下腹不適等症狀。張瑜芹指出，早期的子宮內膜癌通常不會引起疼痛，但當腫瘤逐漸長大、侵犯子宮肌層或壓迫周圍器官時，就可能產生持續性的鈍痛或壓迫感，「這種疼痛與經痛不同，不會週期性出現，且休息或服用止痛藥效果不明顯。」
不明原因的體重減輕和食慾不振則是晚期子宮內膜癌的警訊。張瑜芹解釋，當癌症進展到中晚期，癌細胞會消耗身體大量能量和營養，同時分泌抑制食慾的物質，導致患者體重下降、容易疲倦、體力變差。
張瑜芹呼籲，女性若發現上述任何症狀，或擔心自己屬於高風險群，應盡快尋求專業醫療諮詢，「早期發現、早期治療，才能給自己最好的保護。」
