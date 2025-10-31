停經後出血非小事！婦以為是自然現象 一查竟罹子宮頸癌

一名53歲女性停經三年後出現棕色分泌物與滴狀出血，延誤就醫後確診為子宮頸鱗狀細胞癌，所幸透過達文西機械手臂輔助手術成功治療，目前恢復良好。醫師提醒，子宮頸癌初期常無明顯症狀，定期篩檢是早期發現的關鍵。

醫師陳威君提醒接種HPV疫苗與定期篩檢，可大幅降低罹癌風險。（圖／新北市立土城醫院）

新北市立土城醫院婦產科主治醫師陳威君表示，子宮頸癌主要好發於35至55歲女性，但停經後婦女同樣不可掉以輕心。根據衛生福利部國民健康署統計資料，台灣每年約新增1,300例子宮頸癌個案，主要風險因子包括感染高風險型人類乳突病毒（HPV）、免疫功能低下、多重性伴侶及吸菸等。

廣告 廣告

案例中的詹女士已停經三年，半年前開始出現棕色分泌物與滴狀出血，原以為是更年期後的自然現象而未特別注意，直到出血量逐漸增加才就醫。經檢查後確診為早期子宮頸鱗狀細胞癌，與醫療團隊討論後選擇接受達文西機械手臂輔助根除性子宮切除手術，術後僅住院三天即順利出院。

陳威君醫師指出，早期子宮頸癌往往沒有明顯症狀，許多患者直到出現陰道異常出血、性交後出血、分泌物異常或下腹疼痛等警訊才就醫，此時病情可能已進展至第二期甚至第四期，錯失治療黃金期。

醫師陳威君提醒若有不正常出血，務必儘速就醫檢查。（圖／新北市立土城醫院）

針對子宮頸癌的手術治療方式，會依腫瘤大小與侵犯範圍而有所不同，包括傳統開腹手術、腹腔鏡手術及達文西機械手臂輔助手術。對於已過生育年齡的女性，醫師建議採取「根除性子宮切除術」，手術範圍包括子宮頸、子宮、陰道上段、周圍支持組織及骨盆腔淋巴結，必要時亦會合併摘除卵巢與輸卵管。

值得關注的是，健保署自2024年9月起，已將七項婦科「達文西機械手臂輔助手術」納入健保給付，其中包含用於子宮頸癌的根除性子宮切除術。陳威君醫師補充，達文西系統具備高解析度三維視野與靈活的機械手臂，可進行多角度精準操作，協助避開重要血管與神經，減少對周邊組織的損傷。

在預防方面，台灣自2022年起提供國中女生免費接種HPV疫苗，並建議25至70歲女性每三年接受一次子宮頸抹片檢查。陳威君醫師最後提醒，無論是否停經，只要出現陰道異常出血、性交後出血、分泌物異常或下腹疼痛等症狀，務必儘速就醫檢查，切勿忽視身體發出的警訊。

延伸閱讀

新北翁獨攻叢雲山失聯13天 今宜蘭溪邊尋獲遺體

台中8月嬰癲癇發作無呼吸心跳 送醫搶救不治

新北泰山養豬場被抓包「用廚餘餵豬」 最高開罰400萬