停經後出血非小事 醫：子宮頸癌初期無症狀早期發現是關鍵





已停經三年的53歲詹女士，半年前突然出現棕色分泌物與滴狀出血，原以為是更年期後的自然現象而未加留意，直到出血量逐漸增加才就醫。經檢查後診斷為早期子宮頸鱗狀細胞癌，與醫療團隊充分討論後，選擇接受達文西機械手臂輔助根除性子宮切除手術，術後病理報告確認為早期子宮頸癌，因採用微創技術，傷口小、疼痛感低、恢復快，住院三天即順利出院，目前持續回診追蹤，恢復狀況良好。

新北市立土城醫院婦產科主治醫師陳威君指出，子宮頸癌好發於35至55歲女性，但停經後婦女也不可掉以輕心。根據衛生福利部國民健康署統計，台灣每年約新增1,300例子宮頸癌個案，主要風險因子包括感染高風險型人類乳突病毒（HPV）、免疫功能低下、多重性伴侶及吸菸等。

廣告 廣告

陳威君說，早期子宮頸癌往往沒有明顯症狀，許多患者直到出現陰道異常出血、性交後出血、分泌物異常或下腹疼痛等警訊才就醫，此時病情可能已進展至第二期甚至第四期，錯失治療黃金期。

手術治療方式會依腫瘤大小與侵犯範圍而有所不同，包括傳統開腹手術、腹腔鏡手術及達文西機械手臂輔助手術。對於已過生育年齡的女性，建議採取「根除性子宮切除術」，手術範圍包括子宮頸、子宮、陰道上段、周圍支持組織及骨盆腔淋巴結；必要時亦會合併摘除卵巢與輸卵管，以降低癌細胞擴散與復發風險。

健保署自2024年9月起，已將七項婦科「達文西機械手臂輔助手術」納入健保給付，其中包含用於子宮頸癌的根除性子宮切除術，該政策有助於提升微創手術的可近性，讓更多患者減少術後不適、加快康復進程。陳威君指出，達文西系統具備高解析度三維視野與靈活的機械手臂，可進行多角度精準操作，協助避開重要血管與神經，減少對周邊組織的損傷，進而提升手術安全性與術後生活品質。

台灣自2022年起提供國中女生免費接種HPV疫苗，並建議25至70歲女性每三年接受一次子宮頸抹片檢查，透過接種HPV疫苗與定期篩檢，可大幅降低罹癌風險。也提醒婦女無論是否停經，只要出現陰道異常出血、性交後出血、分泌物異常或下腹疼痛等症狀，務必儘速就醫檢查，切勿忽視身體發出的警訊。

更多新聞推薦

● 台首例非洲豬瘟基因定序出爐 應變中心：重組株，無法確認來自中國或越南