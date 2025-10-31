停經後出血非小事 醫：子宮頸癌初期無症狀早期發現是關鍵
已停經三年的53歲詹女士，半年前突然出現棕色分泌物與滴狀出血，原以為是更年期後的自然現象而未加留意，直到出血量逐漸增加才就醫。經檢查後診斷為早期子宮頸鱗狀細胞癌，與醫療團隊充分討論後，選擇接受達文西機械手臂輔助根除性子宮切除手術，術後病理報告確認為早期子宮頸癌，因採用微創技術，傷口小、疼痛感低、恢復快，住院三天即順利出院，目前持續回診追蹤，恢復狀況良好。
新北市立土城醫院婦產科主治醫師陳威君指出，子宮頸癌好發於35至55歲女性，但停經後婦女也不可掉以輕心。根據衛生福利部國民健康署統計，台灣每年約新增1,300例子宮頸癌個案，主要風險因子包括感染高風險型人類乳突病毒（HPV）、免疫功能低下、多重性伴侶及吸菸等。
陳威君說，早期子宮頸癌往往沒有明顯症狀，許多患者直到出現陰道異常出血、性交後出血、分泌物異常或下腹疼痛等警訊才就醫，此時病情可能已進展至第二期甚至第四期，錯失治療黃金期。
手術治療方式會依腫瘤大小與侵犯範圍而有所不同，包括傳統開腹手術、腹腔鏡手術及達文西機械手臂輔助手術。對於已過生育年齡的女性，建議採取「根除性子宮切除術」，手術範圍包括子宮頸、子宮、陰道上段、周圍支持組織及骨盆腔淋巴結；必要時亦會合併摘除卵巢與輸卵管，以降低癌細胞擴散與復發風險。
健保署自2024年9月起，已將七項婦科「達文西機械手臂輔助手術」納入健保給付，其中包含用於子宮頸癌的根除性子宮切除術，該政策有助於提升微創手術的可近性，讓更多患者減少術後不適、加快康復進程。陳威君指出，達文西系統具備高解析度三維視野與靈活的機械手臂，可進行多角度精準操作，協助避開重要血管與神經，減少對周邊組織的損傷，進而提升手術安全性與術後生活品質。
台灣自2022年起提供國中女生免費接種HPV疫苗，並建議25至70歲女性每三年接受一次子宮頸抹片檢查，透過接種HPV疫苗與定期篩檢，可大幅降低罹癌風險。也提醒婦女無論是否停經，只要出現陰道異常出血、性交後出血、分泌物異常或下腹疼痛等症狀，務必儘速就醫檢查，切勿忽視身體發出的警訊。
更多新聞推薦
其他人也在看
蘋果和亞馬遜財報報喜 法人：有助台股表現
（中央社記者張建中台北31日電）美股30日收低，道瓊工業指數下跌109.88點，那斯達克指數下跌377.33點。法人表示，台指期夜盤下跌109點，不過，蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）財報報喜，盤後股價上揚，將有助台股表現。中央社 ・ 12 小時前
《怪奇物語》最終季釋出預告 所有人將一起踏上最終冒險
延續前一季的悲劇性結尾，主角群們正陷入一場苦思該如何徹底擊敗威可那的循環。預告中，麥克（Finn Wolfhard 飾）堅定地對眾人說：「也許今晚就是我們的突破，我們找出威可那，徹底畫上句點。一起努力。」然而，身負重任的伊萊雯（Millie Bobby Brown 飾）卻嚴肅地回應麥克：...CTWANT ・ 4 小時前
蔡依林首登大巨蛋！三天連唱嗨翻12萬粉絲 跨年不倒數也狂歡
（娛樂中心／綜合報導）粉絲引頸期盼已久的天后蔡依林（Jolin）「大巨蛋登場」終於確定！隨著新專輯話題熱燒，她 […]引新聞 ・ 3 小時前
日本鈴鹿賽車場親子樂園開賽車、玩樂園、泡溫泉一次滿足 預約抽夢幻之旅
日本「鈴鹿賽車場」不僅是國際知名F1日本大獎賽舉辦地，更是超人氣親子旅行景點，園區內「鈴鹿賽車場樂園」結合賽車、遊樂園、美食與溫泉，打造適合全家大小共遊的夢幻假期。玩累了可直接入住鄰近「鈴鹿賽車場酒店」，享用以三重縣在地食材製作的佳餚，並於二○二三年全新完工的天然溫泉「THESPA」中體驗全方位的放鬆享受。樂園內共有六大主題園區、約三十項遊樂設施，無論想感受速度快感、體驗兒童摩托車，或搭乘可愛造型的家庭遊樂設施皆能一次滿足。園內亦設有主題商店與多樣餐廳，美食與玩樂兼具。鄰接樂園的鈴鹿賽車場酒店更是親子旅人首選，除了充滿賽車氛圍房型設計外，飯店內處處可見親子友善設施，餐廳提供三重在地美食，溫泉區更讓旅程畫上完美句點。即日起至今年十一月十五日止，鈴鹿賽車場推出「限時預約抽大獎 ...台灣新生報 ・ 3 小時前
哥倫比亞總統裴卓遭美國制裁 律師：連薪俸都難領
（中央社波哥大30日綜合外電報導）哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）的律師今天告訴法新社，在受到美國制裁後，裴卓連領取自己的薪俸都面臨困難。中央社 ・ 6 小時前
加茂建設董事長邱志揚談房市展望 (圖)
深耕林口市場的加茂建設董事長邱志揚31日表示，看好自住與換屋剛性需求，明年房市有望趨於平穩，表現應比今年好。中央社 ・ 5 小時前
台中非洲豬瘟防疫爭議又一椿 特約獸醫爆「農業局長要拿我開刀」
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，該場特約獸醫師紀又銘未到場也沒被通知豬生病卻被檢方約談，因其執業登記地點在龍井，卻跨區到梧棲執業，因此被依違反獸醫法裁罰，他在臉書發文「農業局長強力施壓一定要究責我，勢必要拿我開開刀！」對此，台中市副市長鄭照新回應，對紀獸醫尚未開罰，一切還在調查，當事人比較焦慮，有較自由時報 ・ 6 小時前
防疫7年破功 中市府廚餘養豬政策3大缺失
[NOWnews今日新聞]2024年10月31日，世界動物衛生組織（WOAH）將我國列非洲豬瘟非疫國，今年5月獲頒傳統豬瘟非疫國殊榮。時隔5月，台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，防疫破功，更燒出台中市府廚餘...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
非洲豬瘟衝擊 廚餘問題優先於市政活動遭批
[NOWnews今日新聞]台中爆發非洲豬瘟事件後，中央禁止以廚餘養豬，導致家戶廚餘去化一夕間失控。市議員江肇國今（31）日在市議會質詢指出，大量清運業者暫停收受家戶廚餘，民眾求助無門；然而市府環保局官...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
竹市逾萬名身障者免牌照稅女性占比提高 41至60歲占51.2％
新竹市稅務局表示，依據統計，竹市身障者免徵牌照稅情形，113年免徵人數1萬889人，男女比例分別為55%與45%，其中又以41至60歲年齡層人數最多，占51.2%。且據統計數據顯示，113年身障者共1萬8572人，符合免徵牌照稅資格者有1萬889人，免稅金額為新台幣9976萬元。其中，免徵人數男性與自由時報 ・ 5 小時前
周末2地下探17度！熱帶擾動恐成颱 最新路徑曝
今（31）日鋒面通過及東北季風增強，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。氣象專家吳聖宇表示，周末一直到下周一（11月3日）持續受到這波東北季風的影響，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區的低溫，有機會降到17到19度；另菲律賓東南方熱帶擾動，有發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風的可能性，預估逐漸經過菲律賓上空後往南海移動。中時新聞網 ・ 3 小時前
登叢雲山失聯家屬懸賞50萬協尋 老翁遺體找到了
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】本月19日新北市三峽區1位楊姓民眾(男、79歲) 獨自從新北市三峽區 […]觀傳媒 ・ 4 小時前
《SD鋼彈 G世代 永恆》新增主要關卡「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 後半」，樂曲包第二彈也開賣
Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》現已更新，主要關卡新追加「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 後半」，並推出新增了UR「天狼王型獵魔鋼彈（EX）」／UR「三日月‧奧古斯」等陣容的精選機體補給。遊戲中更同步推出了「世代之塔『EAST TOWER』」，並正式開售「樂曲包 vol.2」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林芳郁失智親臨現場 賴清德暖舉曝光：我質詢過你「要原諒我哦」
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（31）日下午接見「第35屆醫療奉獻獎得獎人」，特別的是，晚年罹患失智症的醫師林芳郁也親臨現場。據了解，賴總統一到場就先向林打招呼，並致意說，「看起來很勇健、精神很好」。隨後致詞完畢來到拍照環節時，賴清德體諒到林芳郁身體不便，因此特別與林的老同學葉金川，一起前去座位區合照。由於林曾於2008年擔任行政院衛生署長，而當時賴清德擔任立委，也藉此機會對他打趣說，「我以前質詢過你耶，要原諒我哦。」據指出，現場氣氛十分溫馨。 賴清德致詞時表示，在總統府親自接見醫療奉獻獎得主，並表達祝賀與感謝是莫大的榮幸，也代表全體國人感謝所有獲獎人在醫療領域無私的奉獻，為人民的健康提供最好的服務。 賴清德指出，醫療奉獻獎的評選過程極為嚴謹，並非依據門診量或知名度評定，或頒發給名醫，而是頒發給願意在人煙罕至之處持續奉獻、超越自我的醫師或醫療服務人員，該獎項可以說是醫界的典範。他曾擔任厚生會會長並參與過醫療奉獻獎的評審工作，深知獲獎不易。因此，對每位得獎人都非常欽佩，對大家的奉獻更是由衷感激。 賴清德表示，今年獲得「團體醫療奉獻獎」的羅東聖母醫院社區醫學部，駐診地點從宜蘭北端頭城新頭殼 ・ 50 分鐘前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 1 天前
「頭痛像被雷劈」49歲六月以為中風送醫！醫揭關鍵原因 中年女性最要小心
49歲藝人六月年初突然頭痛欲裂，她形容像被鐵鎚重擊，血壓飆到180緊急送醫，一度以為中風，檢查後確診「可逆性腦血管收縮症候群」，這個陌生疾病其實是許多高壓族群的隱形威脅。六月確診前兼顧工作、學業和家庭，一年內兩度劇烈頭痛，還出現氣喘、心律不整等症狀，加上家族有心血管病史，讓她驚覺不能再硬撐。 60秒內痛到極點 醫揭「雷擊性頭痛」是可逆性腦血管收縮症候群警訊 輔大醫院神經科張哲誠醫師解釋，可逆性腦血管收縮症候群是腦血管突然緊縮造成的疾病，最典型症狀是短期內反覆發作的雷擊性頭痛，在60秒內達到最痛。這種頭痛常在排便、運動、洗澡或情緒激動時突襲，也可能是藥物引發。每次持續數小時，兩三週內反覆發作。而中年女性患病率是男性的好幾倍，好發於40到50多歲。超過三成患者頭痛時血壓會飆高，常被誤以為中風。張哲誠醫師建議，診斷需靠腦血管攝影，而電腦斷層或磁振造影準確度也有8成。早期檢查可能看不出異常，因為血管收縮從小血管開始向中心蔓延，需要醫師仔細評估症狀。 中年女性注意！ 長期壓力、荷爾蒙變化恐誘發可逆性腦血管收縮症候群 中年女性為何特別危險？張哲誠醫師認為腦血管張力失調是主因，加上內皮功能障礙和交感常春月刊 ・ 4 小時前
中國愛滋病疫情拉警報！感染者高發省份出爐：第6名新疆就已破10萬人
根據中國國家疾管局最新公布的統計數據，「中國愛滋病毒感染者高發省份人數排名」再次引發社會關注。2024年，全國愛滋病（HIV/AIDS）感染者中，四川省以約17.47萬例居首，成為中國感染人數最多的地區；其次為廣西（12.32萬）與重慶（11.6萬）。整體來看，西南地區依舊是疫情最為集中的熱區。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前