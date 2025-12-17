停經後最怕骨鬆！權威中醫分享5穴位補腎健骨、穩住骨密度

停經女性，骨本流失更快，最怕骨質疏鬆找上門。易明中醫診院長吳俊浩表示，隨著年齡增長，骨頭密度下降使得骨折風險大幅提高，而中醫透過調養體質、補腎健骨的方式，能有效穩定骨密度，預防骨質疏鬆帶來的健康危機。

骨質疏鬆症的定義與分類

骨質疏鬆症是一種骨頭密度降低、骨骼微結構受損的全身性疾病，美國國立衛生研究院將其定義為骨骼強度下降、導致骨折風險增加的疾病。吳俊浩指出，骨質疏鬆症可分為原發性和續發性兩種，雖然可發生在任何年齡，但最常見於停經後女性與老年男性，尤其是女性停經後的5至10年內。在中醫典籍中，這種症狀與傳統所稱的「骨痿」最為接近。

停經後骨質疏鬆症在中醫理論中被歸為「骨痿」範疇，主要源於女性停經後腎精不足，導致骨頭失去滋養。吳俊浩解釋，這類患者常伴有睡眠障礙、焦慮、抑鬱、暴躁等精神症狀，嚴重影響生活品質，因此防治骨質疏鬆及相關骨折至關重要。

中醫對骨質疏鬆的病因辨析

根據中醫理論，停經後骨質疏鬆症的病機主要從三方面考量。吳俊浩說明，首先是腎虛，腎主藏精，精能生髓，髓養骨頭，腎精不足會導致骨髓不充盈；其次是脾虛，脾主後天營養吸收，脾氣虛弱會影響骨頭所需營養供應；最後是血瘀，停經後女性血液循環不順，進一步影響骨頭的營養供應。

骨質疏鬆的臨床表現

停經後骨質疏鬆主要表現為四大症狀。吳俊浩強調，首先是腰背部和四肢關節疼痛，尤其夜間或活動後更明顯；其次是脊椎變形，導致身高變矮、駝背；第三是多臟器功能障礙，如疲倦、頭暈、胸悶等；最後是骨折風險增加，日常輕微外力即可造成骨折。

穴位按壓預防骨質疏鬆

吳俊浩建議，透過五個穴位按壓來預防骨質疏鬆症。內關穴位於前臂內側，手腕上約三指寬處，可養心安神、緩解焦慮；三陰交穴位於內腳踝上約四指寬處，有助平衡調節、改善更年期症狀；足三里穴則位於膝蓋下方約四指寬處，能補氣養血、增強體質；太溪穴位於腳踝內側與跟腱間凹陷處，是補腎的首選大穴；關元穴位於肚臍下約四指寬處，可改善泌尿生殖系統問題。透過指腹輕柔按壓這些穴位約3～5分鐘，能有效預防骨質疏鬆。

