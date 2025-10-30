停經後血壓突然變高？醫：每天「1小動作」就能改善 不用跑步、不用健身房
「我習慣都沒變，怎麼血壓越來越高？」在診間，常聽到這樣的話。尤其是停經後的女性朋友，感覺生活也沒什麼特別變化，吃得也算清淡，運動雖然少了點，但還是有在動，為什麼健康檢查報告上，血壓就是一年比一年高？
停經後轉換體質 血管彈性易變差
基因醫師張家銘指出，其實，這不是錯覺，是身體默默在「轉換體質」。停經後，雌激素減少，原本保護血管彈性的那把「隱形雨傘」收起來了。血管開始慢慢變硬、反應變慢，像一條彈性變差的水管，壓力一上來，就容易堵、容易破。加上活動量少了、肌肉流失了、代謝變慢了，原本還撐得住的血壓，就這樣默默往上升。這不是你哪裡做錯，而是人生另一個階段自然會遇到的課題。
不是只有劇烈運動才有用 原來「站起來」就夠了
我們都知道運動對血壓好，可現實是，很多人做不到每天運動三十分鐘，尤其上了年紀、有關節不舒服，或只是單純「真的太忙」。但如果說：只要每天多站起來幾次，血壓就可能會降，您會不會有點驚訝，甚至覺得「這個我可以」？
這不是口號，而是來自一項2025年發表在《循環》（Circulation）醫學期刊的臨床研究。研究找了 407 位停經後的女性，做了三個月的行為改變實驗。他們有三組：一組照常生活、一組減少久坐時間、另一組則被鼓勵「多站起來」，也就是增加每天的坐-站轉換次數（sit-to-stand transitions, STST）。
結果很清楚：每天只要多站起來 26 次，三個月內就能讓舒張壓平均下降 2.24 mmHg，收縮壓下降 3.33 mmHg。這代表什麼？代表我們不用去跑步、不用流汗、不用逼自己進健身房，光是在生活裡多幾次「起身的意識」，就能讓血管的壓力真的緩下來。
也許你會覺得，這些數字好像沒有很驚人。但別忘了，這些變化不是靠藥物，也不是靠大幅度運動，而是靠一點點生活中的改變。在停經後血壓常常悄悄上升的階段，這樣的結果已經非常值得鼓舞。這不是短暫的挑戰，而是您每天都可以做得到、做得長久的選擇。
多坐少一點跟多站多一點 身體的感受真的不一樣
很多人會問：「我不是已經減少久坐了嗎？怎麼效果還不如多站幾次？」研究也發現，單純減少坐著的時間，對血壓幫助沒那麼明顯；反而是頻繁的「起立」行為，更能喚醒我們的血管和肌肉。
每次從坐姿站起來，腿部肌肉會短暫用力，促進血液循環，讓血流在血管內產生一種良性的摩擦力，稱為「剪切力」（shear stress）。這種壓力能刺激血管內皮細胞釋放一氧化氮（nitric oxide），幫助血管擴張、減少發炎，維持彈性與功能。對停經後少了雌激素保護的女性來說，這樣頻繁的小動作，就是一種自然且有效的血管保養方式，能幫助穩定血壓、延緩血管老化。
想要血壓穩一點 就讓自己多「動一下」
不需要逼自己做不可能的運動計畫。可以這樣開始：
•電視廣告時間站起來走一下
•每喝一次水就站起來活動 30 秒
•電話一響，站著講
•開會前、用電腦前，先站著伸個懶腰
•上完廁所，順便踱幾步
這些看起來不起眼的行為，其實就是一次又一次的 STST。您不需要一口氣站 26 次，只要一整天分散著做，讓身體有機會「喚醒一下」，久而久之，就是血管的福氣。
不是在換姿勢 而是在練血管的彈性
停經後，身體真的跟以前不一樣了。但不是變壞了，是需要新的照顧方式。血壓上升，不是命中注定，而是提醒我們：「該換個方式照顧自己了」。如果你也是那種感覺「最近血壓怪怪的」、早上量都偏高、晚上腳容易腫、壓力一大就頭悶的類型，請不要等紅字出現在報告上才行動。從現在開始，每天給自己多幾次站起來的機會，就是在幫身體打下一場不輸給年齡的翻身仗。有時候，健康的轉捩點，就藏在這樣一個小動作裡。
