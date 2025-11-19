停職堅持選中央委員！說馬英九「沒用」 何鷹鷺：哈哈開玩笑但也是事實

記者陳思妤／台北報導

對於說前總統馬英九「最沒用」，何鷹鷺哈哈笑說，是開玩笑，「當然這也是事實」（圖／翻攝畫面）

國民黨中常委、中配何鷹鷺在抖音上將毛澤東穿在身上大談統一，遭國民黨開鍘，對她停職處分。對此，何鷹鷺今（19）日強調，自己還是會參選中央委員，要有大平台為陸配姊妹發聲。對於說前總統馬英九「最沒用」，她哈哈笑說，是開玩笑，「當然這也是事實」。

何鷹鷺在抖音高喊，自己肩負重任，「就是早日讓台灣回到祖國的懷抱」，還狂嗆台灣是屁股大的一個地方，自己有靠山有什麼好怕的，「我的祖國！」她甚至還大酸，馬英九「最沒用」。言論引起討論，也遭國民黨予以停職處分。

何鷹鷺今天受訪時批評，民進黨炒作，她支持兩岸統一，早日回到祖國懷抱，這些話她說過，因為兩岸本來就是一家人，要團結、和平相處，並不是她希望中國武力打台灣，民進黨沒事就拿陸配開刀，陸配言論自由受到限制。她說，祖國培養了她，但是她是中華民國合法公民，有權利負責台灣人民安全。

何鷹鷺又表示，違反哪條黨紀她不清楚，她在等中常會，但無論什麼處分她都樂於接受，因為她還繼續要選中央委員，要為將近40萬的陸配發聲，要保護他們。她稱，陸配長期受到歧視，言論得不到自由，陸配在台灣是有貢獻的，台灣人不做的事包括端盤擦桌、生兒育女，台灣現在不愛結婚，但陸配有生五胎的，為人口貢獻是最大貢獻。她痛批，民進黨一手策畫，打壓迫害陸配、挑起戰爭。

媒體追問，但有說馬英九沒有用？何鷹鷺哈哈哈笑說，這個她是開玩笑說過，「因為我是開玩笑，當然這也是事實」。她表示，國民黨被三個湖南人打敗，第一個毛澤東把蔣介石打到台灣來，第二個宋楚瑜分裂了國民黨成立親民黨，第三個馬英九把黨產賣了、黨產歸零。

何鷹鷺指出，在這種情況是玩笑話，當然不是重點，沒有別的惡意，只是用玩笑講的。她說，自己現在就等中常會的處分決定，自己肯定還是要選中央委員、中常委，「要有這麼大平台為姊妹發聲，為姊妹爭取權利」。

但是否有可能因為被處分而不能參選？何鷹鷺表示，如果不能參選就會開除她，但「開除黨籍違反國法了」，她認為自己沒有違反黨紀，兩岸文化不一樣，她可能沒有把中國語言跟兩岸文化講清楚。她說，自己受的是祖國的教育，那當然是她的祖國，她是中華民國合法公民，但祖國是她的母國，她不會拋棄，也不會不熱愛，希望兩岸一家親、兩岸和平。

