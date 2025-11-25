停職案重審！何鷹鷺抖音搬鄭麗文「我們都是中國人」淚喊：這是我的責任

記者陳思妤／台北報導

國民黨中常委、中配何鷹鷺穿著印有毛澤東的衣服在抖音上大談統一，遭國民黨開鍘，對她停職處分，但她提出申訴後，國民黨考紀會21日稱，因程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效。何鷹鷺今（25）日深夜又更新抖音，聲淚俱下說自己很委屈，還搬出國民黨主席鄭麗文曾說「我們都是中國人」強調自己肩負重任，這就是她的責任。

何鷹鷺在抖音高喊，自己肩負重任，「就是早日讓台灣回到祖國的懷抱」，還狂嗆台灣是屁股大的一個地方，自己有靠山有什麼好怕的，「我的祖國！」。她甚至還大酸，前總統馬英九「最沒用」。言論引起討論，國民黨考紀會18日開鍘，予以停職處分。不過，何鷹鷺提出申訴後，國民黨考紀會21日稱，因程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效。

何鷹鷺今深夜又更新抖音，她哽咽說，很感謝大家對她的支持，給了她勇敢前進的信心。「是很委屈，我被停職了18個小時，說我違反黨紀，因為我講了希望台灣早日回到祖國的懷抱」，她稱，自己在國民黨，本來應該執行國民黨黨綱，她最委屈的是「民進黨的、台獨的叫我去死，把我罵的我真的快有點扛不住了」。

何鷹鷺說，但是放心，「我還是堅持我的信念、我的信心、我的決心，這是我肩負的重任，在任何時候都改變不了」。接著她還搬出鄭麗文曾說，「我們是台灣人，我們也是中國人，因為根據我們的憲法的規定我們都是中國人」。她表示，「我們的黨主席鄭麗文也說過」，所以這就是她的責任。

何鷹鷺自認自己是「打不死的小強」，謝謝大家對她的關心，真的好感動，她真的想哭了。說著說著她就哭了出來，還拿出衛生紙，她強調自己真的很感動，「我絕對不會退縮，我一定會堅持下去」。

