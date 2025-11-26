停職案重審！何鷹鷺穿「綠衣」出席中常會 鄭麗文握手問：怎麼穿這麼綠

記者詹宜庭／台北報導

鄭麗文與身穿綠色外套的何鷹鷺握手。（圖／記者詹宜庭攝影）

國民黨中常委、中配何鷹鷺因拍促統短影片，遭國民黨開鍘，予以停職處分，而在其提出申訴後，因程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效，因此中常委身分還在。國民黨今（26日）召開中常會，何鷹鷺也現身出席，鄭麗文主持中常會前，先與台下中常委握手致意。當與何鷹鷺握手時，鄭麗文問「今天怎麼穿這麼綠」，何鷹鷺則回「變綠了」，兩人互動引發關注。

何鷹鷺因拍片推崇中共，遭國民黨中央考紀會祭出停止黨職處分，不過，何鷹鷺向中常會提出申訴，該案送回考紀會審議，且因程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效，中常委身分還在。何鷹鷺昨日也在抖音上傳新影片，激動落淚表示自己很委屈，還搬出鄭麗文昔日「我們都是中國人」的言論，強調自己會堅持下去，這是她的責任。

鄭麗文今日下午主持中常會，會前她與台下中常委握手致意，當與何鷹鷺握手時，鄭麗文問「今天怎麼穿這麼綠」，何鷹鷺則回「變綠了」，兩人互動引發關注。

何鷹鷺笑說「變綠了」。（圖／記者詹宜庭攝影）

