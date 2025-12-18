停職薪水補發內政部立場反覆？ 高虹安：一切依法辦理即可

新竹市長高虹安18日上午8點30分，返回新竹市政府復職，支持者擠爆市府大廳外夾道歡迎。（王惠慧攝）

針對內政部本來停職期間不發薪，但現在又說要發，是否覺得反覆？新竹市長高虹安則表示，一切依法處理就好。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安復職後首日回歸市府，上午11點馬不停蹄出席消防局行程，針對內政部本來停職期間不發薪，但現在又說要發，是否覺得反覆？先前曾稱會將薪資半數捐出，想法是否有變？高虹安則表示，一切依法辦理即可。

高虹安說，她知道近期立院正修法若因停職期間所扣除的薪水、沒發的薪水，應該要在停職後來去進行補發，但她認為，「一切就是依法辦理即可」，而市府人事處之後也會再與她說明，停職期間的薪水計算方式，因為新聞報導滿多版本，目前還不知道確切補發的薪水還有時間。

另外，針對國會助理貪汙案的二審判決結果，會擔心檢方上訴成功使案件發回更審嗎？對此，高虹安則說，檢察官有他的職權，若要進行上訴，她也都尊重，但也希望既然二審有這樣的判決結果，各界也都應該給予尊重。

高虹安也說，後續的部分，如果上訴到三審，那當然還是會繼續在司法的戰場上繼續努力，也希望說在這1年的時間，能夠盡快把握時間，將該做的事情完成。

