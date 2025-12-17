停職17個月能領164萬薪資？高虹安復職薪資補發引關注

新竹市長高虹安涉詐助理費案二審出現重大轉折，貪污部分獲判無罪，內政部長劉世芳17日證實已收到新竹市政府來函，正式請求恢復高虹安市長職務。高虹安停職至今已達17個月，若依規定補發半數本俸，預估金額約164萬3985元，引發外界高度關注。

新竹市長高虹安。（圖／高虹安臉書）

高虹安在擔任立委期間，被控浮報助理酬金及加班費。台北地方法院於2024年7月26日一審判處其7年4個月徒刑，並褫奪公權4年。內政部當日即依《地方制度法》停止其市長職務，期間由副市長邱臣遠代理市政。如今二審判決貪污部分無罪，市府正式啟動復職程序。

內政部長劉世芳。（圖／中天新聞）

依據《公務人員俸給法》規定，停職人員於復職後應補發停職期間未領之本俸。高虹安市長月薪含加給約19萬3410元，停職至今共17個月，若依規定補發半數本俸計算，合計金額預計約為164萬3985元，確切補發金額仍以市府核算為準。

針對高虹安停職17個月的薪水是否將補發，劉世芳表示，「（若）復職以後就照常，就會給啦。程序上怎麼走就怎麼走」。不過，內政部先前曾表示，民選地方行政首長停職期間是否發給半俸，須視案件性質而定。

內政部過去曾說明，考量高虹安案涉及《貪污治罪條例》，為展現政府掃除貪污、建立廉能政治的決心，因此在高虹安停職期間並未先行核給半數俸額。隨著二審判決貪污罪無罪，復職程序正式啟動，薪資補發問題成為各界關注焦點。

