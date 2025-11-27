停職338天才要面對司法！林姿妙涉貪洗錢一審判12年6月 高院傳喚時間曝光

宜蘭縣長林姿妙睽違338天，才有機會到二審出庭。資料照。翻攝自林姿妙臉書



國民黨籍的宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污洗錢遭起訴，宜蘭地院歷經2年審理，在去（2024）年12/31重判12年6月，內政部旋即予以停職，讓林姿妙成為暨新竹市長高虹安後，第二位因涉貪遭停職的縣市首長。檢辯上訴高院，法官近日陸續開庭傳喚14名被告，依審理計畫，法官安排12/4傳喚林姿妙出庭答辯，當天，已是她遭停職的第338天。

檢方認定，林姿妙案共有4大案情，包括非法核發1558地號土地農地農用證明書圖利他人；非法延長坐落98地號土地上臨時性建築物使用期限圖利他人；非法使1558地號土地之交易繼續維持免徵土地徵值稅圖利私人；洗錢3250萬及800萬元財產來源不明罪。檢方共起訴林姿妙、林羿伶母女、縣府官員及地主等15人。

廣告 廣告

一審認定，林姿妙在後兩案中犯罪，依圖利罪判林姿妙7年、褫奪公權6年，另依公務員財產來源不明罪判2年6月、褫奪公權2年，另依《洗錢防制法》之特殊洗錢罪判3年6月，應合併執行12年6月、褫奪公權6年。而林姿妙涉及公務人員財產來源不明罪被判刑，導致她直接丟官。

一審僅有兩人逃過，分別是礦業公司負責人林錫欽緩刑、時任建設處代理處長黃志良無罪，其他13人均被判刑。檢方認為判刑過輕，對林姿妙等14人提上訴，只對礦業公司負責人林錫欽緩刑沒意見，13名有罪被告則全提上訴。

高院11/20首度開庭，第一批傳喚前宜蘭議員兼地主劉石純、時任羅東鎮經建課長趙紘勳、時任縣府建設處科長林志揚、時任羅東鎮公所經建課員黃耀智及黃志良等5人到庭。今（11/27）天傳喚時任建設處科長龍非池、農業處長康立和及建設處代理處長吳朝琴3人出庭。

目前僅剩下林姿妙、林羿伶、財稅局長盧天龍、時任農業科長吳東原、地主陳正勲及前林姿妙助理張桂綾等6人尚未出庭。

更多太報報導

林姿妙涉貪二審開戰！5被告出庭喊冤 官員控廉政署問案恐嚇「你要扛下來嗎？」

林姿妙涉貪污洗錢一審判12年6月！停職324天 二審今天首開庭缺了「她」