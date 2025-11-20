「停自家騎樓」被開單！ 住戶控：缺業績嗎 警：妨礙通行

桃園一名何姓住戶控訴，愛車停在自家騎樓卻頻頻收罰單，住了30~40年不曾發生過，就連附近住戶也都遭殃，更質疑是員警搶業績，不過警方則說車輛停騎樓，已妨害行人通行屬於違規，最高可罰1200元。

桃園市有多位住戶將車輛停放在自家門前騎樓卻被開罰單。何姓住戶表示，他已經繳了三張罰單，並質疑這樣的執法是否合理，因為他在此地居住已有30至40年，從未遇過類似情況。

其他受影響的住戶也表達不滿，指出即使在深夜幾乎沒有行人的時候，警方仍然進行開單。一位住戶說，有時甚至在晚上接近11點的時間，仍然收到罰單。住戶們懷疑，這可能是由於最初有人檢舉，之後警方發現這裡有開單的機會，便持續前來執法。

住戶頻頻收罰單，警方解釋停放騎樓已經妨礙行人通行，屬於違規。（圖／TVBS）

值得注意的是，這些車輛被開單並非因為停在紅線區域，而是因為整輛車停放在騎樓上，被認定妨礙行人通行。根據規定，這類違規最高可處1200元罰款。議員也對此提出質疑，指出罰單收入中至少有75%會進入市庫，這讓住戶們質疑警方是否為了增加業績而頻繁開單。

桃園分局交通組巡官程克強解釋，車輛違停騎樓妨礙行人通行已違反道路交通管理處罰條例第56條規定，員警是依序進行舉發。儘管住戶們理解騎樓雖屬於自家土地，但若造成行人無法通行確實構成違規，他們仍然批評執法缺乏彈性，只能無奈看著自己的荷包失血。

