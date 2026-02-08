「停讓」救護車險被撞 後車逼車還按喇叭辱罵

後方車輛疑似沒保持好安全距離，差點釀成追撞。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





上（1）月31日下午，台中市北區一處路口一名駕駛準備左轉時，因為看到救護車要通過，立刻煞車禮讓，但後方車輛疑似沒保持好安全距離，差點釀成追撞。對方疑似心生不滿，一路跟車，狂按喇叭，還併行逼車。

行車紀錄器拍下，民眾開車準備左轉，但左邊一輛救護車鳴笛要通過，駕駛立刻煞車禮讓，沒想到後方黑色休旅車，疑似沒保持安全距離，差點追撞，還不斷狂按喇叭表達不滿。

更誇張的是，黑色休旅車一轉彎後，沒打方向燈就往內側硬切，還加速追上禮讓救護車的駕駛，一度貼近疑似逼車，喇叭按個不停，被逼車的駕駛不甘示弱，也按喇叭回敬，搖下車窗解釋，剛剛是因為救護車才停下來，但對方不只不聽，還直接開口辱罵。

廣告 廣告

事發在1月31日下午2時多，台中進化北路與崇德路路口，警方表示目前尚未接獲報案。但依規定，變換車道未打方向燈，最高可罰3600元，如果涉及惡意逼車，最重可罰3萬6000元，還可能吊扣牌照。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

東森深度周報／冬日開吃！活體海鮮助陣 慢火湯頭鮮味滿滿

獨家／台中老店搬新家7片生魚片250元 顧客傻眼

新畫面曝！17歲男連開20槍掃射茶行 卡彈換彈匣再轟

