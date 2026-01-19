停賣之亂後 肯德基祭「1元蛋撻」強勢挽回？

肯德基日前無預警宣布「經典原味蛋撻」走入歷史，引發不少民眾哀號與搶購，隨後揭曉真相是將產品升級為新配方「超極酥」版本，並調漲售價。面對消費者的負面反彈，肯德基今日正式宣布，將從1月20日起，針對新上市的「原味蛋撻－超極酥」推出大規模優惠活動，如「手機點餐加1元多1顆」以及「買一送一」等等，試圖以實質優惠平息爭議。

新蛋撻單顆售價調漲2元

全新推出的「原味蛋撻－超極酥」標榜採用全程控溫技術搭配空氣輕酥撻皮，讓酥脆程度達到極致提升。明日正式開賣，單顆售價調整為49元（漲2元），6入禮盒售價257元。整體套餐價格平均調升0.7%，個人餐約微調1.7元。

1元蛋撻挽回民心？

為了讓消費者在調漲之際仍有感省錢，肯德基於春節前夕推出四重感謝方案，包含1元優惠，手機點餐「1元蛋撻」自1月20日起，只要使用手機點餐（不論外帶、外送、內用或車道），購買A、B、C或XL指定個人套餐，即可以1元升級加購一顆「原味蛋撻－超極酥」。

PK APP會員限定「買一送一」針對忠實會員，1月20日起推出新品「限時買一送一」優惠。此外，原本售價257元的6入禮盒，限時特價只要199元。外送滿額再送一盒，外送單筆消費滿800元，就直接免費贈送一盒6入蛋撻。

最後則是年節限定「炸翻2026」優惠（即日起至2月2日），包含4塊上校雞塊、雙色轉轉QQ球、香酥脆薯、經典冰奶茶等點心買一送一；99元激省個人餐：咔啦脆雞、咔啦雞腿堡等主食套餐百元有找，最低52折起。以及299元歡聚桶：內含6塊咔啦脆雞與2顆新品蛋撻，現省225元。

圖／肯德基提供

行銷手法為何引發網友怒火？

肯德基此次之所以被戲稱為「放羊的孩子」，主因是1月15日在社群平台無預警發布「蛋撻走入歷史」的消息，造成不少民眾擔心吃不到而奔向門市搶購，甚至引發排隊亂象。

然而隔日（16日）卻轉彎宣布只是「改配方並漲價」。由於這類「告別式行銷」在2022年也曾玩過（當時宣稱要與蛋撻劃分界線），加上同集團品牌必勝客近期也頻繁使用類似手法，讓許多消費者感到被愚弄，導致官網湧入大量複評，本次1元蛋撻能否挽回消費者，仍待觀察。