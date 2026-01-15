停賣？ 肯德基公告"原味蛋撻"走入歷史 網哀號：無法接受

生活中心／綜合報導

速食品牌肯德基今天在臉書上公告，"原味蛋塔"要走入歷史，貼文一出引發網友哀號，直呼無法接受。不過，有網友就發現，另外一間連鎖比薩店必勝客，之前也曾用拆招牌的宣傳方式，讓消費者誤以為要退出台灣市場，而這兩家剛好屬於同一個母集團，質疑根本又是另類的行銷方式，在做宣傳！

消費者：「我要六個原味蛋撻。」到速食店，不點別的只點蛋塔，是台灣人都懂這舉動，只是現在似乎有了變數。民視記者周容萱：「大家都說肯德基是被炸雞耽誤的蛋撻店，但現在肯德基在臉書上公告，說原味蛋撻要走入歷史，引起網友們哀嚎。」留言被灌爆，網友們直呼無法接受，還有人說你們就是蛋塔店，沒蛋塔還要賣什麼，但也有民眾一眼就看穿。民眾：「我覺得它應該是假的，不可能沒有賣它(蛋撻)，因為沒有賣它，就它很好吃啊，我不覺得它會被取消掉。」民眾：「感覺不太可能走入歷史，感覺應該是什麼聯名的公告吧。」民眾：「我會覺得它是假的，(為什麼)因為之前也有別的公司也是用類似的手法，然後最後其實不是。」

肯德基發公告原味蛋撻將走入歷史。（圖／肯德基）

畢竟銷量好怎麼能說不賣就不賣，也有民眾直接解答，因為已經有店面在試賣"原味蛋塔酥皮版"，看來只是換個原料繼續賣。但這行銷手法，已經不是第一次。2022年也曾經與蛋塔劃分界線，結果只是推出新品，而披薩店必勝客也經常玩這手法。

網友目擊，肯德基部分門市已經試賣酥皮版。（圖／ford_chenyong_1028）

PO出影片和大家說珍重再見，其實是換新招牌，就被發現這兩間速食店同屬一個母集團，廣告手法大同小異。倒是近期在捷運站的這個廣告，引起廣大迴響。手扶梯一上來，很難不多看幾秒，因為這英文單字少一個差很多，也預告1月12納豆會很帥，果不其然...現在已經看不到納豆，正牌代言人鳳小岳真的帥氣登場。品牌大玩創意廣告，成效達標與否或許是其次，夠不夠吸睛才是終極目標。

















