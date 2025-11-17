停賣9年！麥當勞奶昔真的回來了「全台12店限定販售」 韓國超夯毛毛包也買得到

台灣麥當勞宣布奶昔即將回歸！韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」也會同步上架。（麥當勞官網）

連鎖速食餐廳麥當勞的經典品項「奶昔」已在台灣停賣9年，如今業者宣布將自11月19日起「限定回歸」，全台只有12家餐廳會販售，同時還會上架和韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」以及台灣限定的「奶昔大哥購物袋」。

等待9年終於回歸 奶昔首波試賣僅有12家

麥當勞2016年起停賣奶昔，讓不少消費者直呼可惜，時常敲碗希望業者恢復供應。而韓國麥當勞去年推出造型超可愛的「奶昔大哥毛毛包」，引發一陣旋風，如今台灣麥當勞也一口氣讓奶昔和奶昔大哥同步上架啦。

台灣麥當勞宣布，19日將於全台12家餐廳開始供應奶昔，販售時間為每日上午10:30至晚上10:00，共有香草口味、草莓口味可選，每人每筆消費最多買4杯（不限口味），嘗鮮價為每杯69元，為確保最佳品質，僅開放現場櫃台購買。麥當勞表示，未來將持續觀察顧客對奶昔的喜好，逐步增加試賣的餐廳。

回歸的奶昔僅將於這12家麥當勞試賣。（麥當勞官網）

韓國同款毛毛包限量上架 外送買不到

與韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」也將於19日早上10:30同步開賣，在餐廳櫃台、點餐機、得來速購買套餐即可以149元優惠價加購，單一售價為199元，每人每筆消費限購4個，預計販售至12月16日或售完為止；手機點餐、歡樂送與第三方外送平台不會販售。

而這次還多了台灣限定的「奶昔大哥購物袋」，主打100%回收塑料材質打造、輕巧耐用，每個售價59元，與奶昔、毛毛包一起開賣。

