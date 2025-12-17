停車位被搶！好市多斜插卡位僵持5分鐘 員工高EQ救場

台中北屯好市多停車場發生搶位衝突，白車倒車入庫遭休旅車斜插卡位，雙方僵持逾5分鐘。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）





好市多假日停車位一位難求，台中北屯分店近日傳出搶位爭議。一輛白色休旅車打方向燈準備倒車入庫時，竟遭後方深色休旅車從側邊車道斜切硬插卡位，雙方僵持超過5分鐘。最後由賣場人員到場協調，並引導白車改停其他預留車位，才讓衝突落幕。影片曝光後也引發網友熱議，並撻伐斜插駕駛「太沒品」。

臉書粉專「爆料公社」轉發該名女網友拍下的影片顯示，白車當時依序排隊等候車位，並已打方向燈準備倒車入庫，未料一輛深色休旅車突然加速，從側邊斜切進車格，車頭直接卡住位置，試圖強行佔位。坐在白車副駕的女子見狀相當傻眼，隨即下車理論，「有人這樣停車的嗎？」

女網友拍攝畫面可見，深色休旅車直接從後方斜切進入車位。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）

不過，深色休旅車駕駛全程不予理會，不僅不下車說明，也拒絕移動車輛，兩車就這樣隔著擋風玻璃僵持，期間還有路過民眾看不下去出聲聲援，現場氣氛一度緊繃。

衝突隨後驚動賣場員工到場，工作人員表示，現場難以確認究竟誰先誰後，且賣場也無公權力強制驅離對方，只能協助溝通。且為避免影響顧客假日心情，員工主動引導白車前往其他預留車位停放，以高情商的方式化解爭端。

事後原PO在臉書社團「爆料公社」發文感嘆，大家都是安分守己排隊等車位，卻遇到不覺得自己有錯的人，「既然您覺得您沒錯，那我只好放上網路讓大家看看」，同時也特別感謝好市多員工見狀協助，讓他們不至於因插曲壞了出門好心情。影片在網路傳開後，不少網友留言怒轟「人不要臉天下無敵」「臉皮比鈑金還厚」。

