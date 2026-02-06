南部中心／洪明生、曾虹雯 屏東縣報導

倒垃圾居然遭到人辱罵毆打，屏東開鴨肉店的許小姐控訴，疑似是因為顧客停車問題，和隔壁房東發生糾紛，不只遭到房東兒子辱罵，雙方還多次爆發肢體衝突，當街大打出手。現在雙方已經走上調解程序。





停車問題爆衝突！隔壁房東兒和鴨肉店業者爆衝突。

倒垃圾卻遭到隔壁鄰居出拳攻擊，整個過程都被錄下。（圖／當事人提供）





女子被罵不雅字眼趕緊拿手機錄影，直接錄下遭到攻擊的過程。拳頭直接往拍攝者頭上砸，倒個垃圾居然遭到隔壁鄰居一頓打，原來雙方之前就發生多次衝突。一個巴掌拍下來，雙方就在大馬路上發生扭打，場面火爆。打人的男子情緒失控，打不到人還拍掉桌上物品。連擔任店員的妹妹都遭殃，趕緊戴上安全帽護頭，還是連挨好幾個拳頭。鴨肉店許小姐說，對方一出來馬上衝向我妹妹，打他的頭揍了非常多下，他也把東西撥到地板上，有那些破壞行為。

屏東分局民和所副所長林和憲說，雙方互提傷害告訴，警方受理後，已完成調查調閱相關監視器影像，全案移請屏東地檢署偵辦。





事發在屏東這處鴨肉麵店，開鴨肉店的許小姐控訴，經常遭到隔壁房東的兒子辱罵。（圖／民視新聞）





事發在屏東一家鴨肉麵店，許小姐控訴經常遭到隔壁房東的兒子辱罵。雙方疑似是因為鴨肉店顧客的停車問題，發生嫌隙。許小姐說，我們客人真的有停到那邊去沒錯，但人家都有留通道，一定也有其他人停到他們門口，但他們都歸咎我們，我到今天早上還在耳鳴，醫生說是後遺症腦震盪的後遺症。

這回雙方在倒垃圾狹路相逢，再度上演全武行。許小姐忍無可忍，已經申請調解，希望有個平靜的生活空間。





