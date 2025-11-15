停車場不只是停車場 台中打造城市小綠洲

▲中市府持公有停車場進行綠美化作業(圖／交通局提供2025.11.15)

[NOWnews今日新聞] 台中市政府交通局為打造低碳、永續城市，率先推動「停車場景觀總顧問制度」，全面強化公有停車場的綠化環境，從新建場域的綠帶規劃到既有停車場的植栽維護，都以專業團隊協助把關，讓停車空間兼具功能與美感。其中，北屯區創研段21地號停車場自113年完成綠化後，在一年精心養護下，植栽茂盛、綠籬整齊、花海繽紛，成為展現城市綠意的示範場域。

交通局長葉昭甫表示，市府持續透過植栽與花草配置，改變停車場「只停車」的刻板印象。停車場是市民最常接觸的公共空間之一，透過系統性的綠化管理，不僅能提升環境品質、降低地表溫度，也讓每座停車場更像都市中的迷你花園。

交通局指出，水湳經貿園區創研段的成功經驗證明，定期維護與長期經營能有效提升停車場景觀。今年度市府已在多處停車場推動相關改善，包括忠孝機車停車場、模範停車場、梧棲區中正停車場等，皆是在「停車場景觀總顧問制度」導入後完工的案例。

葉昭甫說，該制度自今年啟動後，由專業團隊協助設計審查、現地輔導及植栽建議，使停車場在景觀設計、植物選種與後續養護上更具一致性與永續性。各場域依地點特性導入低矮綠籬、下挖式綠帶、灌木補植等多元設計，並選用耐旱、抗污染且具降溫效果的植栽，如紫薇、杜鵑、立鶴花、變葉木、長虹木、錫蘭葉下珠等，兼顧美觀與維護效率，落實「城市小綠洲」的願景。

交通局補充，未來將持續推動該制度，結合專業團隊與在地學術能量，完善植栽設計、日常養護與年度檢核，建立標準化維護模式，讓綠意從停車場延伸到城市每個角落，打造更舒適、美觀、永續的都市環境。

