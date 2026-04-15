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社會中心／楊思敏、洪國凱 台北報導

台北市信義區昨（14）日驚傳疑似虐童案，一名男子在國父紀念館停車場情緒失控，當眾踢打年幼男童，連男孩已趴倒在地，還再狠踹一腳，一旁婦人連忙勸阻，男童則嚇到倒地大哭，驚動附近運動民眾。整個過程還被拍下在網路上瘋傳，據了解北市也收到學校通報，目前警方和家扶中心都已介入調查。

朝著孩子的背打一拳，男孩跪坐在地，爸爸又出腳，狠踢屁股，兒子都已被踹倒，還用力踹背，暴力行徑全被拍下po上網。

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民視記者楊思敏：「事發在國父紀念館的停車場，這名父親因為不明原因，情緒失控，在大庭廣眾下，動手管教孩子，嚇壞一旁運動的民眾。」

目擊民眾：「下車爸爸不知道什麼事，就用拳打腳踢，就一直踢小孩，小孩一直唉，媽媽只是用語言上的規勸，都看到說唉呦，怎麼打小孩，應該沒有（受傷），但心靈就很難說，（家長）壓力很大沒錯，可是要自己控制，情緒要自己管理。」





停車場暴力管教！狠父毆打+踹兒子屁股 學校查異狀通報

孩童已被踹倒在地，父親又踹背。（圖／社會事新聞影音）





當時是早上8點，夫妻帶著兩個讀國小的兒子。目擊者猜測，可能孩子起得晚、上學遲到了，時間壓力下，爸爸情緒失控動粗，媽媽在一旁試圖相勸，扶起兒子。

民眾：「小孩子有人權，不可以隨便這樣打小孩，暴力的環境長大，將來也對社會不太好。」

民眾：「爸爸踹小孩，那這個父愛跑到哪裡去了，這當然不應該啦，沒有身教的一個行為，大人要檢討小孩是無辜的。」





停車場暴力管教！狠父毆打+踹兒子屁股 學校查異狀通報

媽媽在一旁口頭相勸。（圖／社會事新聞影音）





據了解，男童到校後，老師也發現異狀，依照學生安全事件通報，持續關懷輔導孩子，情緒已有緩和。

家防中心副主任李恩琪：「家防中心已經接獲通報，目前已由家防中心續處調查，家防中心呼籲，面對家暴零容忍，絕對不能因為一時隱忍，而造成身心傷害。」

信義分局三張犁派出所副所長李鴻琾：「因本案涉及兒少保護情事，警方已主動介入查處，鎖定相關等人身分資料。」

警方也主動介入調查，已掌握當事人身分，將通知到案說明。

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原文出處：停車場暴力管教！狠父毆打+踹兒子屁股 學校查異狀通報

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