停車場泡泡浴！ 女開車疑「彎低拾物」撞破管

台北市松山區一座地下停車場，在昨天(10/30)傍晚竟變成大型泡泡浴現場，因為有一名女子，疑似開車時彎低身子撿拾物品，導致車輛偏移撞斷泡沫管，停車場人員立刻關閉消防設備跟大門，導致其他車輛一度無法出入，後續整整清了4個小時才清理完畢！

台北市松山區一間公有停車場突然湧出大量泡沫及水，整個地面被白色泡沫覆蓋。停車場人員接獲通報後立即派人到場處理，發現是有駕駛在行經時，疑似因為彎低身子撿拾物品，導致車輛偏移，不慎撞斷了一根泡沫管，導致消防泡沫系統啟動。為避免情況惡化，停車場人員立即從中控設備緊急關閉系統，同時放下鐵捲門防止車輛進出，以免發生會車意外。

一名目擊駕駛表示，當時他們一度無法離開停車場，因為停車場已放下鐵捲門，大約等了15分鐘。而在地面上，還有許多車輛正準備進入停車場，清潔人員從傍晚開始清理，直到晚上11點多才將現場完全清理乾淨，整整花了4小時的時間。

停管處表示，針對此事故他們會進行備案，後續清理完畢後會與車主協商賠償事宜。肇事車主也已留下聯絡電話。幸好當時泡沫並非劇烈噴出，否則波及範圍可能更大。初步了解，事發當下並無車輛明顯因此受到影響。

中古車商小彥強調，消防泡沫與一般洗車用的泡沫成分差異很大，建議若車輛沾到消防泡沫應立即清洗，否則若停留時間較長，可能會侵蝕漆面，到時就不是簡單洗車能解決的問題，需要透過烤漆廠處理。

停管處也表示，未來可能會評估在泡沫管位置張貼告示，提醒民眾注意，以避免類似的「泡泡浴」事件再次發生。目前在事發現場，地上仍可見殘留的泡沫和水痕，提醒駕駛在地下停車場行車時務必小心謹慎。

