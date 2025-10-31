停車場泡泡浴？ 糗了！女疑為「撿物」撞毀消防管

台北市松山區民有地下停車場，昨（30日）晚間，地下二樓車道全是泡沫。（圖／東森新聞）





停車場慘洗泡泡浴！台北市松山區民有地下停車場，昨（30日）晚間，地下二樓車道全是泡沫，原來有車主把車輛開出停車格，轉彎時疑似為了撿東西，撞毀消防設備管線，泡沫全部流出來，肇事車主當下傻眼，把車停在一旁，等業者處理泡沫，更一度影響停車場車輛進出，而後續業者也會向肇事者索賠。

全都是泡沫這不是浴缸，而是停車場地下二樓，滿地雪白，車輛一起泡泡浴，而肇事車就停在一旁，當下車主自己也傻眼。目擊車主：「她其實也蠻無奈的吧，她應該也不知道怎麼辦，她就站在那邊發呆，因為那個停車場其實是有辦公室的，他們那邊人員也是忙上忙下的在積極處理啦。」

停車場變成泡泡浴，因為當時有女車主開車要出停車格的時候，疑似為了撿東西，直接撞毀了消防設備。事發就在30日晚上六點多，泡沫突然流出，停車場業者也很苦惱，緊急把鐵門拉下，不讓車輛再進來，一直到晚上11點多，總算把泡沫清理乾淨。

目擊車主：「因為他把那個鐵捲門就放下來，可能是也避免，就是有車子在會車，等了大概15分鐘吧，他們再把那個鐵捲門打開，讓我們可以上去停車場，因為這邊還滿多車子車流量很大。」

儘管現場都已經清理完畢，但還是有少許泡沫，地面相當濕滑，因此停車場業者，後續也打算向肇事車主索賠。停管處：「未來我們可能會再看看，消防設備位置看是不是要再貼一些告示，提醒民眾注意。」

停車場變成泡泡浴，只因為車主撿東西釀禍，其實消防泡沫並非洗車泡沫，一旦車輛沾到，最好趕緊沖洗掉，就怕傷害到板金，而肇事車主除了要幫停車場，修好消防管線，假設有其他車輛被影響，恐怕還有其他賠償。