停車場爆糾紛飛車追逐求助警 意外被揪「毒駕」送辦

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮市又發生毒駕案件！一名34歲的余姓駕駛，13日在花蓮市東大門夜市停車場，與另一組人馬發生糾紛，對方還一度吊掛在車上，隨後兩車在大馬路沿街追逐，一路開到派出所，余姓駕駛聲稱被打了，需要警方協助，一旁灰色轎車內卻不停大喊，說車內有毒品，眼尖員警發現事有蹊蹺，果然在車內搜出毒品，還查出駕駛毒駕，至於兩車為何發生糾紛，警方還要進一步調查釐清。

一名男子掛在白色轎車的車窗上，用力緊抓住窗框不肯放手，雙腳也緊貼著車門，整個人懸在半空中，彷彿化身為蜘蛛人，白車過彎加速往前衝，把男子甩到地面上，兩台車在大馬路上狂飆，沿街追逐一路開到派出所。

員警見兩車發生糾紛，要他們先開進派出所內，不料灰色轎車喊完話，卻直接開走，白車余姓駕駛VS.員警說：「(開過去停，開過去停)，我趕快離開了，還在那邊停，(這邊派出所，你怕什麼)，他等一下找人來。」

白車緩緩開進派出所，這時余姓駕駛疑似因為心虛，突然改口說自己只是來玩，不願意追究還急著想快點離開，但已經來不及了，眼尖員警發現事有蹊蹺，白車余姓駕駛VS.員警說：「(你那包是什麼)，什麼東西，(那一包啊)沒有啦，那是衣服啦，盥洗用具，衣服啦，(那個...)衣服而已啊，(那個煙油啊，熄火一下)。」

果然車裡有毒品，同時在副駕駛身上搜出，依托咪酯煙彈和電子煙桿，駕駛經毒品唾液快篩，呈現陽性反應，花蓮縣警吉安分局光華派出所長黃明增說：「於13日下午執行勤務，攔查違規車輛時，突有一輛白色自小客駕車上前，向同仁表示，與他人發生糾紛，需警方協助，員警在談話中，聞到車內有疑似毒品味道。」

因為糾紛意外揪出毒駕，不過灰車駕駛和乘客，為何會知道對方身上有毒品，警方也懷疑雙方人馬是否熟識，目前已經掌握相關人員身分，將約談到案釐清是否涉及不法，至於余姓和涂姓嫌犯，則被依毒品危害防制條例移送偵辦。

