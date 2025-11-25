停車場牆被鄰居撞破 民眾：牆太爛還是車太強？

桃園市 / 綜合報導

昨天(24日)有民眾在網上PO出圖文，表示接到管理員通知，隔壁鄰居意外把停車場的牆撞出一個大洞，請她暫移到其他地方停車，而她一看，直呼牆上的洞也太大了吧，也問不知道是牆太爛，還是鄰居的車太強？照片一出掀起了討論，對此有建材行老闆推測，牆面可能是使用輕量化白磚，堅硬度是真的比一般的紅磚要來得差。

停車場裡的牆壁，破了一個大洞，不只可以看到對面的停車格，就連停了幾輛車，也都看得清清楚楚，仔細一看牆面不只剝落，還有好幾道裂痕，嚇得目擊民眾拍下照片，還發文寫下，到底是牆壁太爛，還是鄰居的車太強啊。

廣告 廣告

民眾說：「有點離譜，但是你車子撞牆，一定是會受損的，只是看這牆堅不堅固，最少可能(車子)保險桿，可能引擎蓋，一定會受損。」目擊民眾也說，管理室通知，隔壁鄰居把牆撞了個洞，沒想到這洞這麼大。

建設公司總經理邱奕慶說：「現在建商都使用白磚，或是這個石膏磚，做為隔間的選項，是因為紅磚，它第一個，它垃圾量比較多，它(白磚)的施工進度快，然後施工步驟也比較少。」建材行徐老闆說：「它(白磚)就有點類似這種一塊一塊的白磚，我覺得應該是沒有什麼強度可言，因為它又輕。」

有專家研判這面牆，可能是輕量化白磚，優點是重量輕，減少建築結構的負荷，可以因應不同格局需求做切割和加工，缺點則是壁掛承重力弱，不適合吊掛重物，牆面的堅硬度也比較差。雖然當事民眾沒有透露事發地點，但類似牆面，在住宅區或商圈都很常見，不幸中的大幸，是撞牆意外沒有傷到人。

原始連結







更多華視新聞報導

為排除機械停車位故障 悚！管理員墜2米坑急送醫

駕駛不慎擦撞消防設備 嚇！ 停車變洗「泡泡浴」

機械車格「人還在卻上升」 管理員遭控疏失毀車

