停車場看板標示"1天最高100" 民眾控"4小時收200"遭坑錢!

南部中心／陳姵妡、謝耀德 高雄報導

有民眾到高雄八德跟洛陽路一處停車場停車，上頭黃色看板寫著24小時最高收100元，沒想到停四小時，就被收了200元，控訴感覺被詐騙，但停車場客服回應，最高收一百元沒錯，但停車期間如果有移動車格，就會被重新計價，算成停兩個車格。





收費陷阱！停車場標示「１天最高１００元」 民眾怒控「４小時收２００元」

停車場標榜24小時最高收100元，但收費亭旁的告示牌，卻當日最高是500元。（圖／民視新聞）

黃色看板，上頭寫著24小時最高100元，高雄這處停車場內九成都已停滿，還有車輛陸續進來停車，看似很便宜，但這裡卻被民眾投訴，停車四小時，竟被收了200元。投訴民眾：「我的工作做完之後，來這裡繳費的時候，發現是兩百塊，立牌掛那麼大，然後上限是100，但是真正繳費是200塊，覺得蠻奇怪，蠻不符合他的廣告，好像停車費被亂收了。」拿出停車繳費單，民眾說自己跟同事到附近做工程，看到最高100元覺得很划算，沒想到同事離場繳費，停不到4小時，總價卻高達200元。其他停車民眾：「我會覺得心裡不平衡吧，因為這樣有時候，會類似詐欺的行為。」其他停車民眾：「因為附近都170，然後這邊100塊很便宜，我還沒有遇到耶，因為我昨天確實是100塊啦。」

收費陷阱！停車場標示「１天最高１００元」 民眾怒控「４小時收２００元」

停車場標榜24小時最高收100元，民眾卻被收了200元，質疑被亂收。（圖／民視新聞）

但也有停了好幾天的民眾，拿出早上九點停到下午三點的單據，確實只收100元的收據，到底停車費怎麼算的，眾人霧煞煞。民視記者陳姵妡：「這個停車場公告上頭，寫著入場最高是24小時100元，但沒想到收費亭旁邊的告示牌，卻寫著當日最高是500元，一個停車場卻有兩種費率。」停車場客服：「一個費率是說是我們，跟停車場管理處，這邊申請證的時候，他們那邊是有一個規範的金額，實際上的費率還是，以我們那個黃色的大看版為主，如果說他有更換車格的部分的話，可能會重新計費。」客服澄清，沒有騙人停，因為停車場並非傳統柵欄式設計，是全採用攝影機偵測計費，若是民眾曾開車出去又回來，或是移車到其他空格，就會被重新計價，公告背板也強調移動車格就得支付原車格費用，才會發生這樣的收費爭議。

原文出處：收費陷阱！停車場標示「１天最高１００元」 民眾怒控「４小時收２００元」

