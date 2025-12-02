停車場砍傷夏天倫後向警自首！ 27歲嫌深夜裁定羈押禁見

涉案的林宇鋐現身派出所自首，今午移送至台北地檢署複訊。（圖／民眾提供）

擁有夜店大王之稱的夏天倫11月30日晚間6時許與女友步行至民生東路三段一處大樓的地下二樓停車場時，突然遭到2名男子衝上前持兇器襲擊，2人被送至馬偕紀念醫院。其中1名林宇鋐犯案後，便前往派出所自首，警方於12月1日下午訊問完畢後約莫在5時許將其移送北檢複訊，並於深夜裁定羈押禁見。

昨日晚間6時許，夏天倫和女友在台北市松山區民生東路三段一處大樓的地下二樓停車場步行時，突然遭到2名男子持辣椒水衝上前襲擊，並於犯案後駕車逃逸。夏天倫左手被割傷，和同行的女友皆有眼部腫脹情形，兩人意識皆清醒，並被送至馬偕醫院救治。

犯案後林宇鋐先是到派出所自首，警將其逮捕後，再至涉案車內尋獲刀械、棍棒、辣椒水等證物。據了解，林宇鋐和另名共犯在案發當天中午，就至夏天倫內湖住家附近埋伏，並一路尾隨夏天倫直至晚間才出手攻擊。林宇鋐到案以後拒絕夜間訊問，警方於下午結束訊問後，依涉殺人未遂罪嫌移送至台北地檢署複訊，並於下午5時許抵達北檢，訊後聲押禁見獲准。

