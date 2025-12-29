停車場繳費時「遇一善舉」他有感而發：台灣人真的很溫暖

百貨公司、賣場通常會依據顧客消費金額，給予不同的停車折抵。有網友分享，自己聽說很多人會把用不到的停車折抵留在繳費機，讓給其他人使用，沒想到近來真的應證了這個說法，讓原PO十分驚訝。

有網友在論壇Threads發文，表示曾聽說大家會把用不到的停車折抵留在繳費機，讓給其他人使用，近來停車要繳費時，意外證實了這個說法，讓原PO十分驚訝，忍不住有感而發：「台灣人真的很溫暖…」

不少過來人分享「我也會留著，因為我也曾經撿過別人留的，善的循環」、「我平常用不到也會這樣留欸，結果昨天用了兩張別人留的，真是感謝啊」、「我也會把沒掃的留給別人使用」、「這不是廢紙，這是台灣人的溫柔」、「我也是把沒用過的留在上面，自己也用不到，何不留給需要的人～的概念」、「真的，自從在繳費機拿到別人的停車優惠後，現在如果沒用上，都會特別放旁邊造福別人」、「我也會放～因為之前也有陌生人留給我，善的循環」、「早期公共電話也很多人會在找零口和電話上留零錢」、「我也會這樣留下來，反正用不到，給大家用」、「真的，我們也撿過，心中充滿感謝」。

也有網友提醒「我希望使用路面停車的每一位顧客若要將未使用的停車卷請放置在下方找零處！ 因為你們的好心讓路面店的員工每天都在撿滿天飛的停車卷...」、「我也是留給別人，真的太多張了，但我也希望是真的在裡面有消費，然後不足抵停車費的人在使用！不然停在賣場停車場也有很多根本不是在裡面消費占用位子的人…」

撰稿：吳怡萱





