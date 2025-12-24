停車場變合唱現場！Gogoro聖誕歌齊發 車主崩潰：大型社死現場

生活中心／游舒婷報導

明（25）日就是聖誕節，從今（24）日開始，電動車Gogoro系統就設定幫車主唱「聖誕快樂歌」，這個有趣的設定就讓停車場成了唱「八重奏」的地方，一些內向的車主更直言，這根本就是大型社死現場，相關話題在網路上引起討論。

Gogoro唱聖誕快樂歌。（圖／Threads @kuodidi1218提供）

有網友指出，自己今天在停車場牽Gogoro的時候聽到車子在唱歌，而停車場四處也跟著響起音樂，彷彿在唱八重奏。網友表示，騎士之間遇到這個狀況忍不住對視，網友心想，大家內心深處可能在想「啊～你也是啊，這種很尬你也懂吧！」這也讓他直言，這種畫面雖然尷尬，但也相當有歸屬感。

看到這個分享，網友們紛紛留言討論「剛入坑的我，今天也被音樂嚇到，社死」、「怎麼會尷尬，好療癒好有趣喔」、「真的每年都要社死一次ㄟ，今天停好車路人都回頭看我」。而發文的網友最後也說明，自己其實很喜歡這樣的設定。

據悉，Gogoro不僅有唱聖誕歌的設定，車主生日時還會有唱生日快樂歌，如果不喜歡，其實可以在App內的「個人設定」中勾選靜音模式，把開始、結束的時間設為一樣的時間，就不會唱歌了。

