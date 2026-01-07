停車場進場車道要靠左或靠右？ 東勢客家文化園區研議改善

東勢客家文化園區停車場的進場車道位在左側，致常有民眾開錯車道。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢客家文化園區停車場，進場車道在左側，民眾反應不符合國人靠右行駛的習慣，致許多人前往停車時，常開錯進場車道，只好再後退重來一遍；台中市政府客家事務委員會表示，依據停車場相關法規，停車場出入口並無特別規定進場及離場方向，但依據駕駛人靠右行駛的習慣，將研議改善。

東勢客家文化園區「熊巫秀鳳」餐廳昨天開幕，許多民眾參與活動將車開進停車場停放時，結果發現停車場進場車道竟在左側，致不少人開到右側的出場車道，趕緊再後退，重新進場。

民眾反映國人習個靠右行駛，東勢客家文化園區停車場進出場的車道規劃不符合國人習慣，擔心發生危險；台中市政府交通局表示，依據停車場法相關規定，停車場出入口並無特別規定進場及離場方向，東勢客家文化園區旁邊的停車場採左進右出，並未違反規定。

客委會表示，依據停車場相關法規，出入口並無特別規定進場及離場方向，但考量駕駛人靠右行駛的習慣，客委會將研議改善。

