停車場驚傳惡臭！女子陳屍車內「疑失蹤多日」 遺體發黑腐爛嚇壞民眾

警方封鎖停車場調查，死者車輛停放於現場多日引關注。（示意圖／Pixabay）

馬來西亞砂拉越古晉一間購物商場的多層停車場，昨（29）日下午3時許傳出一起駭人命案。一名年輕女子被發現斃命於自己所駕駛的轎車內，警方初步研判其已死亡多日，屍體腐敗、散發惡臭，引發社會關注。

根據大馬的《星洲日報》與《中國報》綜合報導，案發地點位於桑路某知名商場的停車場。當地民眾向媒體表示，近期多次經過停車場皆聞到異常濃烈的臭味，直到昨日才驚覺並通報警方。執法人員接獲報案後迅速封鎖現場，聯同消拯人員與醫護團隊進行搜證與處理。

另據《中國報》指出，女死者被發現時倒臥在車輛駕駛座上，身體已有明顯屍斑並開始發黑，推估死亡時間可能已超過72小時。警方初步比對車牌與車型後，發現與日前一名失聯女子的通報資料相符，家屬也趕抵現場配合身分確認作業。

在法醫與刑事調查人員完成現場檢視後，遺體已送往砂中央醫院太平間，預計將進行驗屍以釐清真正死因。警方目前暫未排除任何可能，包括突發疾病、意外或他殺，案件細節尚待後續調查與監視器影像分析。

據悉，死者為一名年輕華裔女性，生前從事銷售工作，失聯前生活作息如常，並無顯著異狀。該起事件在當地社群引起廣泛討論，不少民眾擔憂停車場安全與監控系統是否足夠完善，呼籲商場與警方強化公共安全防護措施。警方呼籲知情人士提供線索，協助還原案發經過，並強調會全力調查此案，確保公眾安心。

死者車輛與警方早前發布的尋人通告車型一致，疑為失蹤女子。(圖／翻攝自臉書，馬來西亞新聞)









