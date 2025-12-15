停車場驚見「整排機車插樹枝」！內行人揭壽山動物園神秘文化

生活中心／程正邦報導

在地人到壽山動物園停車，都會用樹枝壓著車廂。（圖／翻攝Threads＠p34569）

高雄壽山動物園近年來成為熱門觀光景點，然而許多初次造訪的遊客在停車場總會發現一幕奇特景象：停放整齊的機車，幾乎每一台的座墊上都「插著一根樹枝」。這項看似無厘頭的「神祕儀式」日前被一對情侶拍下上傳社群，引發廣大討論與好奇：「這到底是什麼意思？」

一位網友停在壽山動物園，沒用樹枝壓著，椅墊立刻被猴子掀開亂翻。（圖／翻攝Threads＠p34569）

外地遊客霧煞煞！停車場整排機車上演「插枝術」

畫面中顯示，這些樹枝並非隨意擺放，而是以一端抵住機車龍頭或儀表板，另一端則巧妙地卡在後扶手（或稱後座把手）上，形成一個牢固的支撐架。 貼文一出，立即釣出大批熟悉壽山地區生態的在地網友和苦主出面解答，異口同聲地指出，這根樹枝正是壽山地區最知名、最有效的「防猴神器」。

壽山動物園猴撒野 ，男童飲料被整包搶走。

壽山地區是台灣獼猴的主要棲息地，這些被列為「一般類野生動物」的獼猴群因長期與人類活動範圍重疊，行為變得高度擬人化且聰明，一旦聞到座墊下車廂內可能有食物氣味（如早餐、飲料，甚至只是被誤認為食物的塑膠袋），牠們會使用蠻力或技巧，掀開機車座墊。

壽山動物園的猴子，不但會搶民眾的東西吃，連紅包都不放過。

​在地智慧揭密：樹枝是機車的「防盜鎖」

網友們紛紛細數獼猴的「犯罪」手法：「那邊的猴子是真的非常聰明，親眼看過猴子自己打開車廂在找東西吃」、「猴子會在坐墊上吃東西、拉屎」、「只要你停得夠密，猴子就能像走跳格子一樣從車頂串來串去」。而這根樹枝正是透過物理支撐，抵消了座墊鉸鏈的向上彈力，讓獼猴無法輕易掀開座墊，從而達到防護效果。

苦主無奈表示，沒插樹枝的機車常常遭殃，「回來一看，我車廂內的東西全部掉在地上，才知道有好心人幫我補上了防猴樹枝。」

有民眾發現元亨寺到壽山動物園之間的人行道多了不少獼猴倒頭就睡，可憐模樣惹人心疼。（圖／陳博正提供）

因地制宜的全球防猴術：從樹枝到鱷魚玩偶

壽山機車「插枝術」的盛行，也反映了人與野生動物衝突下的地方性解決方案。

這種因地制宜的防猴措施並非獨有。有網友分享類似的國外經驗，提到在泰國某山區觀光景點的停車場，當地業者會出租鱷魚造型玩偶，讓遊客放置在機車上以嚇阻猴群，「放了之後猴子就不敢靠近」。

壽山動物園方面也長期宣導，呼籲遊客遵守「不接觸、不餵食、不干擾」的三不原則，避免人猴關係緊張。而這排插著樹枝的機車奇景，無疑已成為壽山特有的生態文化風景線。

壽山動物園公告禁止餵食獼猴，違者恐遭罰鍰。

