停車場「計價2種價格」誤導民眾？ 業者：以大看板為主

高雄市 / 綜合報導

有民眾投訴高雄八德路一處停車場，去停車時看到計價公告30分鐘20元、入場24小時最高100元，停了5個小時卻收到200元帳單，民眾仔細看，又發現現場另一個告示，寫著半小時50元、當日最高收費500元，同一個停車場有兩種計價公告，被質疑會誤導停車民眾，業者解釋，有一個告示是交通局的公定價，實際以大看板為主，而交通局回應，當地車格都是獨立辨識計費，這起投訴是當事人途中有移動車格，2次停放時間都超過 3 小時，達停放上限，所以才會收200元。

廣告 廣告

停車場計價告示寫下，基本費率每30分鐘20元，最高收費入場24小時100元，日前有民眾把車停在高雄八德路這處停車場約5個小時，收到帳單200元，比最高上限多了整整100元，當事民眾說：「整天下來上限是100，覺得滿便宜，因為我們工作幾乎6小時起跳，整個工作做完繳費發現是200塊，立牌掛這麼大，上限是100，但真正繳費是200塊，就覺得滿奇怪，滿不符合它的公告。」

仔細看，原來另外有小字看板，半小時50元，當日最高收費500元，同一處停車場怎麼會有兩種價格？民眾質疑這樣的標示似乎有誤導疑慮，停車場業者說：「這個費率是我們跟停車場館立處，申請證的時候，它那邊有規範金額，實際費率還是以我們黃色大看板為主。」

實際詢問業者表示，當地每個車格都是獨立辨識計費，當事人疑似中途有移動車格，才會重新計算，高市交通局主秘王志綱說：「現場也公告中途移動至其他車格，將重新計費，本案經查，民眾上午停放一處車格，下午移至另外一處車格，且各停放時間均超過3個小時，兩段停放分別達到當日上限計費條件，因此合計200元，是屬於正常收費。」

雖然是正常收費，但公告方式讓民眾誤會，下次停車前還是再三確認停車場計價方式和收費標準，避免事後收到帳單，超出原先認知。

原始連結







更多華視新聞報導

停15分鐘25元！停車場價格字小惹議 交通局：未違規

蘇澳煙波大飯店停車場慘淹！ 業者：全力配合理賠與補償

要還共享汽車卻恍神暴衝！ 停車場設備全被撞爛

