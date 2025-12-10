停車塔入口有車子側翻 其他車進不去也出不來

大樓停車塔入口處竟卡著一輛側翻轎車，導致住戶無法將車停入。（圖／東森新聞）





高雄三民區一處住宅大樓，昨晚發生離奇意外。大樓停車塔入口處竟卡著一輛側翻轎車，導致住戶無法將車停入，也有準備外出的車主根本開不出來。畫面曝光後，不僅住戶抱怨連連，附近學生還特地跑來「朝聖」，讓住戶相當無奈。

從民眾拍下的影像可見，一整輛白色轎車側翻卡在停車塔入口斜坡處，車身傾斜近乎貼地，情況十分罕見。附近學生好奇圍觀，嘴裡還喊著「這什麼時候滑進去的？給點說法！」現場宛如大型奇景，吸引不少人圍觀拍照。

廣告 廣告

這座停車塔為一般住宅大樓所有，住戶私下表示，該名車主可能是不熟悉機械式停車塔操作，或停車時沒有停好，才會發生側翻意外；但也不排除停車塔設備老舊、突然故障所致。

由於車輛卡在出口，晚間返家的住戶只能將車停到外面，準備出門的車主也被卡在裡頭動彈不得。大樓管委會緊急拉起封鎖線，並放置三個滅火器示警，暫時封閉停車塔入口。

住戶表示，只能先等待隔天技師上班後再維修。對於意外引發學生圍觀、拍照上傳網路，他們也坦言相當無奈，只希望儘快排除狀況、恢復正常使用。

更多東森新聞報導

獨家／大家都別好過！勸鄰車別停轉角 地主遭嗆怒封路

快改道！今晚台88雙向封閉8小時 將實施車載試驗

27歲槍手恐怖內幕曝！曾赴東南亞特訓 安家費恐數百萬

