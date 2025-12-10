停車塔驚魂！ 車輛墜落側翻90度 擋風玻璃裂

高雄市 / 綜合報導

高雄三民區一處停車塔，昨(9)日發生意外，一輛銀色轎車墜落90度側翻，擋風玻璃碎裂，住戶好傻眼，一大早要上班但車子開不出來，直嘆不方便，事故怎麼發生的。維修廠商說，因為有車主停車時，車門沒關好，車子上升後車門撞到其他車輛，才導致車台上的轎車墜落，是人為疏失並非設備問題。

停車塔入口門無法關閉，紅色警示燈持續亮起，因為一台銀色轎車摔落，呈現90度側翻，擋風玻璃碎裂，情況怎麼發生的。記者VS.其他住戶說：「(最低的那一台)，它是最低的位置，傾斜這樣掉下來。」、「所以如果從高樓層下來，整個車子就粉碎了(會撞得很慘)。」

這一幕讓住戶看傻了，畢竟一大早要出門上班，停在塔裡的車無法開下來，滿是無奈，記者VS.其他住戶說：「(原本要開車)，對，(所以現在很不方便困住了)，所以我只能走路。」其他住戶說：「機械車位，一壞掉，就沒車用了，你也沒車位停，比如說我放在裡面出不來。」

高雄三民區這一處停車塔，昨日發生意外暫停使用，住戶說他們使用這座停車設施已經20年以上，頭一回碰到這情況，記者VS.其他住戶說：「(希望還是趕快把它)，把它弄好，(弄好)，對。」

維修廠商主任林先生說：「肇事的原因是因為前一個車主他停好車的時候，沒有把門關好，變成它上升到掉下來那台車的車板位置時，它的門就突然打開了，開了之後就把那個車板勾到，之後整個板子連車子一起摔下來，故障發生後整個(停車塔)就停掉了。」

停車塔維修廠商後續釐清發現是人為疏失，並不是設備問題，後續雙方也將進一步協調賠償問題。

