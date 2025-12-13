一停車就下車…北市女駕駛沒拉手剎 轎車倒退嚕「猛撞7車」慘了

北市轎車倒退嚕連撞7車。翻攝畫面

台北市中山區今（13日）上午發生一起離譜交通事故，一名張姓女子駕駛自用小客車，行經農安街停車後下車，卻疑似忘了將排檔從倒車檔切回、也未拉上手煞車，車輛隨即自行往後滑行，車尾一路撞上路邊停放的7輛普通重型機車。

初步調查，事故發生於上午10點13分，張女當時沿農安街由西往東行駛，停車後下車離開，結果車輛仍掛在倒車檔，而且也沒拉手煞車，往後方一路倒車滑行，張女一度想拉手煞阻止，但轎車不斷後退，她一路隨車在門邊踱步，還來不及上車，轎車撞上停在路邊的7輛機車。

所幸現場未造成人員受傷，張女經警方酒測，酒測值為0，排除酒駕情形。

總計7輛機車遭殃。



