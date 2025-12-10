停車後聽見怪聲！騎士抬頭見「天降巨石」 差幾秒就被壓扁
哥倫比亞安蒂奧基亞省達貝巴（Dabeiba）市區日前發生一起驚悚意外，一名機車騎士才剛停好車，山坡上突然傳出轟然巨響，一顆巨石如流星般墜落，瞬間將機車砸成廢鐵。所幸騎士反應迅速，在巨石落下前死命奔跑，驚險逃過死劫。全程被監視器拍下，在當地社群瘋傳。
巨石怎麼會突然崩落？現場情況多危險？
《太陽報》報導，監視器畫面可見，騎士在12月8日上午10時左右停車後不久，山坡突然傳來巨大隆隆聲，緊接著一塊大到幾乎佔滿整條街的巨石轟然砸落，不但壓毀機車，更一度封死雙向車道。
當地居民指出，近期連日豪雨使山坡土質鬆動，疑似是巨石崩落主因，也讓附近住戶驚呼「好險沒砸到家」。
騎士真的完全沒受傷嗎？
地方媒體指出，這名未具名騎士在巨石墜落前幾秒，聽見怪聲察覺不對勁、立刻拔腿狂奔，竟奇蹟般毫髮無傷。居民與救援人員都直呼：「太幸運了！」
之後如何處理？道路還能通行嗎？
緊急救援隊立即到場清除碎石，也封鎖周邊道路並檢查山坡穩定度。官方呼籲民眾近期避免經過事故路段並改道，並提醒看到地表異常移動一定要立刻通報。
