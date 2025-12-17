停車忘關車門5小時財物未失 郭彥均驚呼：身為台北人都嚇歪了

郭彥均停車時忘記關門，所幸車上財物完好無缺。（翻攝自郭彥均IG）

藝人郭彥均停車後因一時疏忽，忘記把駕駛座車門關上，直到5小時後返回，才驚覺車門未關，當下一度以為車輛遭破壞，所幸檢查後發現財物與鑰匙完好無缺，讓他不禁感嘆治安怎麼這麼安全，並直呼：「身為台北人都嚇歪了。」

郭彥均今日在IG、Threads發文，分享一段讓他心有餘悸的經歷，他表示，結束行程回到停車場時時，赫然發現駕駛座車門竟然大開，當下以為車輛遭人撬開，隨後才驚覺是自己離開時忘記將門關上。

更讓郭彥均意外的是，車門敞開長達5小時，車內的零錢包與鑰匙等物品都還在，並未遭人翻動，僅有微風灌入車內，還有工作人員留下的停車收費印章，讓他忍不住直呼：「身為台北人都嚇歪了」，同時感嘆台北的安全程度，並表示要回家「收驚」，安撫受驚的心情。

