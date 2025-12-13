停車打R檔! 車子倒退嚕撞倒7機車 肇事婦"原地嚇哭"

社會中心／楊思敏、陳泊翰 台北報導

13日早上，台北農安街發生一起車禍，71歲婦人停車，想下來問路，但車子還在R檔，也沒拉手剎車。小客車倒退嚕4、50公尺，把對向車道路邊7台機車，撞得東倒西歪，幸好沒有人受傷。駕駛闖禍了，卻說急著辦事情，可不可以先離開。

綠色小客車倒退嚕，路邊的7台機車乒哩乓啷，像保齡球瓶一樣、整排倒。

黑色連身裙婦人，看到自己闖大禍了，嚇到哭出來，還說「I'm terrible（我很糟糕）」。事發在13日早上10點多，71歲張姓女子開車到台北市農安街，原本停車想問路。

民視記者：「婦人停好車後，車子疑似還在R檔，因此倒退嚕4、50公尺，把對向的一整排機車，撞的東倒西歪。」

車子還在R檔就下車，一路橫跨對向車道，直到整排機車被撞倒才停下，一名外國男子趕緊上前，幫忙拉手剎車。





綠色小客車倒退嚕，撞到對向路邊的一整排機車。（圖／警方提供）





目擊者vs.肇事駕駛：「先都不要動，先打電話報警！（你可以讓我去參加那個）沒有沒有，不行不行！你移動了就是肇逃囉！」

沒想到，肇事的婦人聲稱自己從新加坡回國，趕著辦事情，想先離開，晚點再回來處理。

目擊者：「就突然碰一聲，很大聲，所以小朋友都有嚇到。它是從對向這樣子滑過來，(婦人說)『我有急事，我可以先離開嗎？我真的有急事』，然後家長就說，你這樣離開算是肇事逃逸。」

被撞機車車主：「你看這邊後照鏡，不對稱了，估計是要一萬以上，(機車店)那邊給他評估一下。」





黑色連身裙婦人看著車子撞向路邊機車。（圖／supertigerxyz Threads）





電動機車防刮套破損，龍頭後照鏡也被撞歪，車主相當無奈。

中山交通分隊小隊長陳佳霖：「後車尾與7輛路邊停放之普重機，發生碰撞而肇事，現場無人受傷，自小客車駕駛經酒測值為0。」

提醒民眾停車要注意，確定有打到P檔和拉手剎車，不然撞到車賠錢，撞到人恐怕賠不起。





