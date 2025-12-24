停車擋住戶進出被貼白紙！男怒報警 警：違反社維法

台中市 / 綜合報導

台中市華美街上有男子經常把轎車停在民宅騎樓外，一停就是隔夜，也沒有在車上留下聯繫方式，嚴重影響附近民眾出入，讓他們相當困擾。最近這名男子的車上被不明人士張貼紙條，讓他相當不滿，說車子的玻璃隔熱膜因此損壞，還找警察到現場抓人，雖然男子後續沒有要提告追究，但警方提醒，任意張貼紙張到別人的交通工具上已經違反社維法，最高可開罰3千元。

員警VS.男子：「（我會找他，麻煩你如果要提告到我們派出所）。」站在員警面前的男子，不斷拿著手機錄影，他相當氣憤，因為他把車子停在別人家騎樓外，疑似擋到民眾出入，車子的擋風玻璃被貼上一張紙，要求警察找出貼紙的人到底是誰，員警VS.男子 ：「（那你怎麼會知道是誰？那你就先到那裡做筆錄）。」

車輛停放的地點，在台中市西區華美街上，找到這間民宅屋主，他說單子不是他貼的，屋主VS.記者說：「所以那張紙不是你們貼的嗎？（不是）你停車可以，留個電話也是好意的吧。」

但男子的轎車就像這樣停在民宅外，這樣子停車也沒有留聯繫方式，屋內民眾騎車要進出，住在這一帶的民眾都說，確實造成他們的不方便，民眾：「我們附近居民真的很困擾，然後一停不到就檢舉，說你騎樓違停，是會有一些，有時候停隔夜的話，因為我們也是自己有車子要停。」

警方在現場了解，男子停車的位置，因為沒有劃紅線所以不算違停，而他聲稱因為不明人士貼紙條，導致車子玻璃隔熱膜損壞，但後續卻又決定不提告，公益所副所長蔡清文：「依社會秩序維護法第90條第2款規定，未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具，圍牆、房屋或其他建築物者，得處新台幣3千元以下罰鍰或申誡。」

雖然男子停車擋住附近民眾進出是事實，但警方也說，任意張貼紙張到交通工具障，已經違反規定會開罰，遇到類似情形最正確的還是拍照蒐證，後續再報警處理。









