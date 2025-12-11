停車擋檳榔攤門口 駕駛嗆：這是國家的地

有男子把車停在門口前擋住出入，於是業者上前提醒，要求他趕緊移車，不過男子很不滿還回嗆這是國家的地。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





台南仁德一間檳榔攤日前發生糾紛，有男子把車停在門口前擋住出入，於是業者上前提醒，要求他趕緊移車，不過男子很不滿還回嗆這是國家的地，聽了這一番言論業者也無法接受，雙方爭執。

檳榔攤前有一部紅色轎車就擋在正門口，老闆娘出言提醒。檳榔攤業者vs.男子：「你的，（對啊怎麼，這是國家的地）。」

男子回嗆這是國家的地，這時候老闆走出來了，兩人發生口角。男子vs.檳榔攤業者：「今天你開店做生意，對不對，我就給你面子，我就開，但是這是國家的地，你問我有沒有違規，我說沒有，（不是，你要跟我爭什麼，你現在要表達什麼意思呢）。」

這起事件發生在台南仁德中正路三段一間檳榔攤10號早上七點多，這部紅色轎車的駕駛把車擋在店門口，老闆娘進出都要繞過車輛，於是提醒對方趕緊移車，不過駕駛很不滿回嗆說自己沒有違規，而且這是國家的地，這一番言論店家也無法接受，於是雙方爭辯了將近三分鐘，最終他才把車開走，雖然店門口沒有紅線，但擋在正門的確妨礙做生意，讓人進出困難。

