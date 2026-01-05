停車收費員寒雨執勤遭攻擊 黃琤婷譴責暴力、涉妨礙公務

（記者陳志仁／宜蘭報導）近日宜蘭發生路邊停車收費人員於執勤的期間，因細雨低溫仍堅守崗位，卻遭民眾攻擊受傷送醫事件，引發社會關注；宜蘭縣議員黃琤婷對此表達最嚴正譴責，強調暴力行為已涉及妨礙公務，絕不可容忍，並要求依法究辦。

圖／黃琤婷重申，尊重依法執勤的基層人員，是社會法治與秩序的基本要求，任何形式的暴力行為，皆不應被縱容。（宜蘭縣議員黃琤婷提供）

黃琤婷指出，路邊停車收費人員係依法執行公務，長時間在戶外面對日曬雨淋與車流風險，無論天候多惡劣，仍肩負維持交通秩序與公共運作的重要責任，是地方治理不可或缺的第一線基層人員；任何針對執勤人員施暴的行為，不僅危及人身安全，更嚴重踐踏法治精神。

廣告 廣告

黃琤婷也分享自身經驗表示，學生時期曾在路邊停車收費場擔任工讀生，親身體會第一線工作的辛勞與壓力；執勤時需在車流間往返，長時間日曬雨淋，逢年過節仍須上班，甚至曾因依法收費遭遇不理性謾罵，更能理解基層人員面對的風險與委屈。

黃琤婷強調，民眾若對停車收費制度或執勤方式有意見，應循正當、理性的申訴管道反映，而非將情緒發洩在依法執勤的工作人員身上；她支持警方依法偵辦本案，並要求相關單位妥善照顧受傷同仁後續醫療與關懷，同時全面檢討並強化停車收費人員的執勤安全與防護機制。

更多引新聞報導

羅東轉運站轉乘不便 黃琤婷籲縣府系統性改善

宜蘭雨汙共排成防汛破口 黃琤婷、楊弘旻促縣府正視改善

