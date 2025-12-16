停車最高上限100元變200元？ 網熱議：被亂收？

高雄市一處新設停車場近日引發收費爭議。（圖／東森新聞）





高雄市一處新設停車場近日引發收費爭議。有民眾發現入口公告標示「半小時20元、每日最高上限100元」，實際停車繳費時卻被收取200元，質疑遭到亂收費。經查證後，證實是一場烏龍，主因與停車場「以車格計費」的方式有關。

當事車主楊先生表示，停車期間曾查看過繳費機，當時顯示金額已達100元上限，因此認為費用不會再增加，未料工作結束後準備離場繳費時，金額卻變成200元，讓他相當錯愕，並將經驗分享到網路，引發討論。

不過，其他在同一停車場停車的車主則表示，當天實際繳費確實是100元，認為價格相當划算，甚至比周邊停車場更便宜，也有人出示發票佐證。

進一步查看停車場內部標示，發現場內張貼的停車規範寫著「半小時50元、每日最高上限500元」，與入口處公告的「半小時20元、每日最高上限100元」有所落差。對此，業者說明，場內標示的500元為向主管機關報備的定價，而入口處公告的100元，才是目前實際對外收費標準。

業者也指出，該停車場採「以車格計費」方式，收費牌上清楚載明，若車主在停車期間更換車格，原停車格的費用也會一併計算。研判此次出現200元費用的情況，可能是車主曾將車輛移動至不同車格，導致系統重新計費。

業者呼籲，若車主對停車費用有疑問，可主動聯繫客服查詢，避免誤會。

